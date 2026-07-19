    • 19 de julio de 2026 - 20:15

    El ataque de furia de Paredes tras la final del Mundial: agarró del cuello a Eric García y revolcó a Gavi

    El volante de la Selección Argentina se metió en los festejos de España, reaccionó violentamente y debió ser separado por Scaloni.

    Paredes agredió a Gavi, luego de agarrar del cuello a Eric García.

    Paredes agredió a Gavi, luego de agarrar del cuello a Eric García.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Como era de esperarse, la final del Mundial 2026 que España le terminó ganando a la Selección Argentina por 1-0 en el segundo tiempo del alargue se jugó con las pulsaciones a mil. Y el epílogo no se quedó atrás: los nuevos campeones estallaron en festejos, con algún que otro cántico provocativo de fondo, y Leandro Paredes fue el primero en explotar.

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    Apenas terminó el partido, las cámaras de la TV capturaron a Eric García a los gritos en pleno círculo central junto a otros compañeros. En cuestión de segundos, el N°5 albiceleste apareció en medio del tumulto rojo y lo agarró del cuello, sin imprtar que muy cerca estaba uno de los jueces de línea.

    Con el instinto de quien ya sabía que podía haber algún chispazo, Lionel Scaloni se metió rápido a separarlos. También lo hizo Walter Samuel, sin imaginar que Gavi también intentaría golpear al argentino. Con Thiago Almada en el medio de la batahola, el volante de Boca terminó de agarrar de la pechera al de Barcelona y lo revolcó contra el césped.

    Por suerte, el tenso episodio no pasó a mayores y la fiesta española siguió su curso. Del otro lado, los jugadores de la Selección, entre ellos Paredes, quedaron sentados a un costado del campo, con la mirada perdida y las lágrimas del título que se les escapó por muy poco.

    Más allá de haber sucedido ya sin la pelota en disputa, estas agresiones de Paredes fueron informadas por el árbitro Slavko Vini y terminó siendo expulsado con la final de la Copa del Mundo ya concluida.

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