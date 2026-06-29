Tiroteo en un Fan Fest del Mundial 2026: un muerto y un herido grave en California

Una persona murió y otra sufrió heridas de extrema gravedad como consecuencia de un tiroteo ocurrido en San Pedro Square, un reconocido sector de entretenimiento de la ciudad de San José, en el estado de California, donde funciona una de las zonas habilitadas para que los aficionados sigan los partidos del Mundial 2026 en pantallas gigantes.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, una de las víctimas falleció en el lugar del ataque, mientras que la segunda fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona con lesiones que comprometían su vida.

El Departamento de Policía de San José informó que el episodio es investigado como un homicidio y que, tras el ataque, se dispuso un amplio operativo de seguridad.

La Policía investiga el hecho como un homicidio

Conmoción en el Mundial: UN muerto y un herido en un tiroteo en un fan fest El ataque ocurrió en la zona de San Pedro Square, en San José, California, donde funciona un espacio para aficionados del Mundial. La policía confirmó una víctima fatal, un herido de gravedad y… pic.twitter.com/h6hOPvL8D2

Como parte del procedimiento, varias calles cercanas permanecieron cerradas mientras los investigadores trabajaban para reconstruir lo ocurrido y reunir pruebas que permitan identificar al responsable o a los responsables del tiroteo.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información sobre posibles detenidos ni sobre el motivo del ataque.

En el momento del tiroteo no se transmitía ningún partido del Mundial 2026

Aunque el lugar es uno de los espacios elegidos por miles de aficionados para seguir la Copa del Mundo, el ataque no ocurrió durante la emisión de un encuentro.

Según se informó, el único partido programado para esa jornada ya había finalizado varias horas antes del hecho, por lo que la agresión no estuvo relacionada con una transmisión en vivo del torneo.

San Pedro Square, uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas

San Pedro Square integra la red de espacios públicos y centros de entretenimiento donde se instalaron pantallas gigantes para que residentes y visitantes puedan disfrutar de los encuentros del Mundial 2026.

El Área de la Bahía de San Francisco ya recibió varios partidos del certamen y concentra numerosas zonas de aficionados distribuidas en distintos puntos de la región.

Hasta el momento, no se reportaron incidentes similares en las demás fan zones habilitadas para seguir el campeonato.

Testigos describieron una importante presencia policial

Tras escucharse los disparos, el lugar fue rodeado por un importante despliegue de efectivos policiales y vehículos de emergencia.

La zona quedó completamente acordonada mientras el personal de seguridad y los investigadores desarrollaban las primeras pericias. Como consecuencia del operativo, la mayoría de los bares y comercios del sector cerraron sus puertas.

Una trabajadora de seguridad que se encontraba en las inmediaciones relató que la víctima herida permanecía consciente luego del ataque y presentaba abundante sangrado en la zona del cuello y la parte superior de la espalda mientras esperaba ser asistida por los equipos médicos.

La investigación continúa en marcha para establecer la secuencia de los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que desencadenaron el violento episodio.