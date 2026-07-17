Detuvieron a un joven por el balazo en la cabeza a Thiago Estrella en el barrio Los Toneles

La investigación por el ataque que sufrió Thiago Estrella en el barrio Los Toneles, en Chimbas , registró un avance clave en las últimas horas. La Justicia detuvo a un sospechoso que este viernes comparecerá ante Tribunales en una audiencia de control de detención y formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

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El detenido es Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez, quien fue incorporado al legajo, que investiga el ataque sufrido por el joven. Está apuntado como partícipe necesario, ya que fue quien le pasó el arma de fuego al principal autor del hecho, que sigue prófugo. La audiencia será encabezada por el fiscal Adolfo Díaz.

La causa se investiga bajo la calificación provisoria de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego , aunque será durante la audiencia cuando la Fiscalía exponga los elementos reunidos hasta el momento y solicite las medidas procesales que considere pertinentes respecto de cada uno de los involucrados.

El caso dio un giro en las últimas horas. Si bien en un primer momento los investigadores creían que el disparo se había producido durante un intento de robo, esa teoría perdió fuerza con el avance de la pesquisa.

Ahora, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas. Según fuentes vinculadas a la investigación, el principal sospechoso, identificado como Lucas Villarroel, mantenía conflictos previos con Thiago Estrella y ambos viven a apenas cuatro casas de distancia en el barrio Los Toneles.

De acuerdo con algunos testimonios incorporados al expediente, el sospechoso estaba cansado de sufrir robos que atribuía a la víctima. Sin embargo, esa no es la única línea que analizan los investigadores.

También investigan una posible disputa por narcomenudeo

Otra versión aportada por vecinos sostiene que el enfrentamiento podría estar relacionado con una disputa territorial vinculada al narcomenudeo, una hipótesis que también es analizada por la UFI.

Con el único detenido ya a disposición de la Justicia y tres prófugos, la audiencia de este viernes será determinante para conocer el alcance de la investigación y las medidas que solicitará la Fiscalía respecto de cada uno de los involucrados, mientras continúa la reconstrucción del ataque que dejó a Thiago Estrella gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza.