Crece la sospecha de que el mismo ladrón actuó en el robo a la joyería M&G y a la familia Bonanno

La investigación por el violento robo que sufrió la familia Bonanno en San Juan tuvo importantes avances en las últimas horas. El fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Leonardo Villalba , confirmó que ya fue identificado uno de los presuntos delincuentes que participó del asalto y reveló que, durante los allanamientos realizados en Chimbas, se secuestró dinero en efectivo, una prenda de vestir utilizada en el hecho y elementos robados en la joyería asaltada días atrás en el microcentro sanjuanino.

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En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario judicial explicó que el robo ocurrió entre las 2.30 y las 3 de la madrugada y que, apenas tomaron conocimiento del hecho, comenzaron a trabajar junto a la Brigada Central de la Policía de San Juan para reconstruir los movimientos de los delincuentes. Villalba detalló que las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar a uno de los participantes del robo, lo que derivó en tres allanamientos realizados en el departamento Chimbas.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 1.450.000 pesos en efectivo y una remera que habría sido utilizada por uno de los sospechosos durante el asalto, prenda que quedó registrada en las cámaras de seguridad. " Estamos tratando de establecer si la persona identificada es mayor o menor de edad , ya que eso determinará qué fuero continuará con la investigación respecto de ese sospechoso", explicó el fiscal.

Hasta el momento no hay personas detenidas , ya que el sospechoso no se encontraba en la vivienda allanada cuando se realizaron los procedimientos.

Uno de los datos más relevantes de la investigación surgió durante los allanamientos, donde también aparecieron objetos que serían parte del botín robado días atrás en una joyería ubicada en la peatonal del microcentro sanjuanino.

Entre los elementos secuestrados figuran pulseras, anillos, aros, mallas de reloj y portajoyas, que serán reconocidos por la propietaria del comercio. Para la Fiscalía, este hallazgo fortalece la hipótesis de que al menos uno de los delincuentes participó en ambos robos.

"Se secuestró una prenda utilizada en el robo a la familia Bonanno y también elementos sustraídos en la joyería. Entendemos que la misma persona habría participado en los dos hechos", afirmó Villalba.

Otro de los interrogantes que intenta responder la investigación es si los delincuentes actuaron con información previa sobre el dinero que guardaba la familia. Las víctimas denunciaron el robo de 25.000 dólares, que habían retirado de una cuenta bancaria aproximadamente un mes y medio antes, además de 3 millones de pesos que tenían como ahorro y dinero correspondiente a la actividad comercial del negocio familiar de jugos.

Sin embargo, el fiscal sostuvo que, por el momento, no existen elementos para afirmar que hubo una filtración de información. "La familia manifestó que únicamente la madre y los dos hermanos sabían de la existencia de esos dólares. Todavía no podemos establecer si los delincuentes actuaron con información previa o si fue un hallazgo durante el robo", indicó.

La investigación también permitió reconstruir parte de la fuga. Según explicó Villalba, los tres delincuentes ingresaron encapuchados al domicilio, pero al abandonar la vivienda se quitaron parte de la ropa con la que ocultaban sus rostros. Ese detalle permitió identificar a uno de ellos mediante las cámaras de seguridad.

Además, los investigadores determinaron que los tres escaparon en distintas direcciones, por lo que ahora trabajan con registros fílmicos de viviendas particulares para intentar identificar a los otros dos sospechosos.