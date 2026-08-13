    • 13 de agosto de 2026 - 08:28

    Entraron a la casa de un abogado en un barrio privado, robaron de todo y hasta se tomaron un aguardiente

    Los delincuentes aprovecharon que la vivienda estaba vacía, violentaron uno de los accesos y se llevaron un Smart TV, electrodomésticos, cuchillos y ropa de cama, entre otros elementos.

    Patrullero.-
    Patrullero.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un insólito robo ocurrió en una vivienda del barrio privado Vistas del Este, en Santa Lucía, donde desconocidos aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar durante la madrugada y llevarse distintos objetos. Antes de escapar, además, revisaron la heladera y consumieron parte de las bebidas que encontraron en la casa.

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    La víctima fue identificada como un hombre de apellido Rojas, abogado, quien denunció el hecho el martes. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes lograron entrar luego de violentar uno de los accesos de la propiedad y, una vez adentro, recorrieron los distintos ambientes en busca de elementos de valor.

    Entre los objetos denunciados como robados hay un Smart TV, una tetera eléctrica blanca, varios cuchillos de cocina y ropa de cama, incluidos varios acolchados.

    Revisaron la heladera y se tomaron un mezcal

    El episodio tuvo un detalle llamativo. Los ladrones no solamente se llevaron pertenencias de la vivienda, sino que también revisaron la heladera y sustrajeron distintas bebidas.

    De acuerdo con lo denunciado, incluso abrieron una botella de mezcal y la consumieron dentro de la casa antes de retirarse. Se trata de una bebida de origen mexicano que el propietario tenía guardada entre sus pertenencias.

    La denuncia fue radicada el martes y ahora los investigadores buscan determinar cuándo ocurrió exactamente el ingreso y quiénes fueron los responsables. La causa quedó en manos de personal de la Comisaría 5ª de Santa Lucía, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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