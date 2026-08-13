Fue a pedir pan a una cafetería, le dijeron que no había y amenazó a las empleadas: "Te arruino"

Todo sucedió cuando el hombre preguntó si había sobrado pan y las empleadas contestaron que no había quedado nada. Es el segundo episodio en menos de una semana.

“Te arruino”: pidió comida en una cafetería de Mar del Plata, le dijeron que no y amenazó a las empleadas. (Video: Gentileza 0223)

Un violento episodio de agresión y amenazas sacudió la tarde de este miércoles en pleno centro de Mar del Plata, cuando un hombre reaccionó de manera intempestiva contra las trabajadoras de una cafetería tras recibir una respuesta negativa a un pedido de comida.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 en el comercio Caballito Blanco, ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Bolívar. Toda la secuencia fue registrada de forma nítida por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según se observa en las imágenes y consta en el relato del personal, el agresor ingresó al local y consultó si les había sobrado pan. Ante la negativa de las empleadas, quienes le explicaron amablemente que no quedaba stock, el sujeto cambió rotundamente de actitud y comenzó a elevar la voz.

#MardelPlata "Te arruino": pidió comida en una cafetería, le dijeron que no y enloqueció por completo



Leé más en: https://t.co/rt1isZiJBp pic.twitter.com/sheahI6tCA — 0223 (@0223comar) August 12, 2026 “¿Me podés dejar de callar la boca?”, le gritó violentamente a una de las jóvenes que intentaba explicarle la situación.

Sorprendidas por el nivel de agresividad, las trabajadoras le exigieron que se retirara del comercio. Si bien el hombre comenzó a caminar hacia la salida, no cesó en los insultos ni en las intimidaciones verbales.