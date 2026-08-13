Fue a pedir pan a una cafetería, le dijeron que no había y amenazó a las empleadas: "Te arruino"

Un violento episodio de agresión y amenazas sacudió la tarde de este miércoles en pleno centro de Mar del Plata, cuando un hombre reaccionó de manera intempestiva contra las trabajadoras de una cafetería tras recibir una respuesta negativa a un pedido de comida.
El hecho ocurrió cerca de las 15:30 en el comercio Caballito Blanco, ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Bolívar. Toda la secuencia fue registrada de forma nítida por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Según se observa en las imágenes y consta en el relato del personal, el agresor ingresó al local y consultó si les había sobrado pan. Ante la negativa de las empleadas, quienes le explicaron amablemente que no quedaba stock, el sujeto cambió rotundamente de actitud y comenzó a elevar la voz.
“¿Me podés dejar de callar la boca?”, le gritó violentamente a una de las jóvenes que intentaba explicarle la situación.
Sorprendidas por el nivel de agresividad, las trabajadoras le exigieron que se retirara del comercio. Si bien el hombre comenzó a caminar hacia la salida, no cesó en los insultos ni en las intimidaciones verbales.
Un antecedente que preocupa
Desde la administración del local informaron al portal de noticias 0223 que no se trata de un hecho aislado. Apenas cuatro días antes, el mismo individuo había ingresado con una actitud similar, provocando un altercado en el que llegó a golpear fuertemente el mostrador antes de retirarse.
La reiteración de estos episodios genera gran preocupación entre los comerciantes de la zona céntrica, quienes evalúan radicar la denuncia correspondiente con el material fílmico como prueba para prevenir nuevos ataques.