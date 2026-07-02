Detuvieron a dos jóvenes y un menor por un grave abuso sexual a la salida de un boliche

Una denuncia por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad generó profunda conmoción en la localidad de Nogoyá, Entre Ríos . La presentación judicial fue radicada el sábado antes del mediodía por la víctima, una joven de 19 años, quien acusó a tres personas: dos jóvenes de 25 y 26 años, y un adolescente, de 17.

Absolvieron al abogado Gustavo De la Fuente y al colombiano John Sebastián Quevedo en el juicio por trata de personas

Investigan en Caucete el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años que fue madre

Según supo AHORA , el gravísimo episodio comenzó a gestarse durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, luego de que la víctima y los agresores salieran de un boliche bailable de la ciudad. Posteriormente, se dirigieron hacia la vivienda de uno de los acusados, lugar donde se habría cometido la violación y la retención contra su voluntad.

Tras recibirse la denuncia en el área de Minoridad, la fiscal a cargo de la causa, Sofía Pittaluga, activó de inmediato el protocolo sanitario y judicial previsto para estos casos, ordenando que la médica forense realizara la correspondiente toma de muestras y pruebas científicas.

Durante la tarde del mismo sábado, personal de las divisiones de Investigaciones, Minoridad y la Comisaría Villa Tres de Febrero ejecutó tres allanamientos simultáneos en la ciudad, logrando la captura de los sospechosos.

En los procedimientos, las fuerzas de seguridad secuestraron elementos clave para el avance de la causa, incluyendo prendas de vestir de los involucrados, ropa íntima, los teléfonos celulares de los imputados, sábanas y otros elementos.

Prisión preventiva para los acusados

La Justicia dispuso severas medidas de restricción de la libertad para los tres imputados mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. Por un lado, los dos jóvenes mayores, de 25 y 26 años, fueron trasladados este martes para cumplir prisión preventiva por un plazo de 60 días.

Uno de ellos quedó alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, mientras que el otro fue derivado a la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. Ambos permanecerán tras las rejas, en principio, hasta el próximo 28 de agosto.

El menor de edad fue trasladado a Paraná

Por otra parte, el adolescente involucrado en el caso fue trasladado el domingo a la ciudad de Paraná. El adolescente quedó a disposición del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y cumplirá un plazo de 45 días de alojamiento.

Actualmente, las autoridades judiciales y policiales continúan recabando elementos probatorios para la causa y se encuentran en la búsqueda activa de testigos que puedan aportar datos sobre los movimientos de los involucrados durante la madrugada del hecho.