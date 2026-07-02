Contrató a una prostituta y murió justo antes de tener relaciones: lo que dijo la mujer

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La investigación por la muerte de un hombre de 55 años continúa en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, luego de la realización de la autopsia ordenada por el fiscal Dr. Rafael Zanni, en el marco de una información sumaria judicial tendiente a establecer las causas del fallecimiento.

El hecho se registró el jueves por la tarde en una vivienda ubicada en calle Necochea, del barrio Nuestra Señora de la Paz.

De acuerdo con la denuncia policial, personal de la Sala Central de Comunicaciones tomó conocimiento del hecho a partir del aviso emitido por la ambulancia del CIS Termas, que informó sobre una persona sin signos vitales en el lugar. Ante ello, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40 se constituyeron en el domicilio.

En el inmueble fueron recibidos por una mujer de 38 años, identificada con las iniciales J. C. quien reside en el lugar. La mujer manifestó a los uniformados que se desempeña como trabajadora sexual y que en horas de la tarde había llegado al domicilio el hombre, a quien conocía como cliente.

Según su relato, tras ingresar ambos a una habitación en el marco del encuentro, el hombre comenzó a descompensarse de manera repentina y luego dejó de responder, situación que motivó el pedido de asistencia médica.