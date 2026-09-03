    • 3 de septiembre de 2026 - 20:39

    Encontraron con vida a Mariano Martínez, el estudiante de 21 años que era buscado en La Plata

    La encargada de confirmar su aparición fue su madre, quien lo buscaba desesperadamente.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de varios días de incertidumbre y una intensa búsqueda, Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura de 21 años que había desaparecido en La Plata, fue encontrado con vida en Córdoba. La aparición del joven fue confirmada este jueves por sus propios padres.

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    Mariano había sido visto por última vez el lunes 31 de agosto, luego de salir de su casa en Berazategui para dirigirse a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde debía entregar un trabajo.

    Una pista llevó la búsqueda hasta Córdoba

    Durante este jueves, la investigación tomó un nuevo rumbo luego de que apareciera una imagen del joven caminando por Córdoba. La fotografía había sido obtenida a través de cámaras de seguridad y coincidía con el aspecto de Mariano.

    La pista se vinculó además con un episodio ocurrido en un comercio cordobés. Según los testimonios aportados durante la búsqueda, el estudiante habría concurrido a un local para dejar un currículum en busca de trabajo.

    El documento terminó siendo una de las claves para reconstruir sus movimientos. Incluso presentaba un detalle llamativo: el nombre “Juliana Silva” aparecía tachado y sobre él estaba escrito a mano “Mariano Martínez”.

    Qué se sabe de sus últimos movimientos

    Antes de desaparecer, Mariano había ido a la facultad para entregar un trabajo de Arquitectura. Allí manifestó que no se sentía bien, dejó la entrega con un compañero y se retiró.

    Las cámaras permitieron reconstruir parte de su recorrido posterior. El joven pasó por Punta Lara, regresó hacia La Plata y luego tomó un tren con destino a Constitución.

    Uno de los datos que más preocupó a su familia fue un mensaje que Mariano le envió a su hermano antes de continuar su recorrido, en el que le compartió la contraseña de su computadora “por cualquier cosa”.

    La aparición de la imagen en Córdoba permitió abrir una nueva línea de investigación y finalmente llevó al encuentro con el joven.

    La noticia de su aparición fue recibida con alivio por sus familiares y allegados, después de días de enorme preocupación.

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