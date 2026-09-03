Crimen del jubilado Mario Alday: después de un año, sobreseyeron al primer detenido del caso

Después de más de un año de investigación, la causa por el crimen del jubilado Mario Alberto Alday , de 78 años, quedó concentrada en un único acusado. Este jueves, la Justicia de San Juan resolvió el sobreseimiento definitivo de Iván Armando Gamboa , quien había sido el primer detenido por el homicidio ocurrido en una vivienda de Villa del Carril.

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La audiencia estuvo a cargo del juez de garantías Gerardo Fernández Caussi , con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la defensa de Gamboa, representada por el abogado Javier Quiroga , auxiliar de la defensora oficial Cecilia Mut.

Gamboa había sido detenido por la UFI Delitos Especiales el 20 de agosto de 2025 , pocos días después del hallazgo del cuerpo de Alday. Sin embargo, las distintas medidas probatorias incorporadas durante la investigación no permitieron establecer que hubiera participado del asesinato del jubilado como ex administrativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

De esta manera, la Justicia determinó que no existen elementos suficientes para sostener una acusación contra Gamboa y descartó su responsabilidad penal. Con la resolución de este jueves, quedó definitivamente fuera del expediente.

El caso había comenzado a investigarse a partir de una situación que inicialmente hizo pensar en un accidente. Vecinos advirtieron humo que salía de la casa de Alday , ubicada sobre calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro. El jubilado vivía solo y fue encontrado muerto en el interior.

Pero el hallazgo de la víctima atada de pies y manos cambió por completo la hipótesis inicial. Los investigadores descartaron que se tratara de una muerte accidental y comenzaron a trabajar sobre un homicidio.

Flores, el principal sospechoso del crimen

Con el avance de la causa, la Fiscalía apuntó contra Ángel Nahuel Flores, quien quedó imputado por homicidio criminis causa, una figura que contempla una de las penas más graves del Código Penal y puede derivar en prisión perpetua.

Flores es ahora el único detenido y acusado que permanece vinculado al crimen. La Justicia ya prorrogó su prisión preventiva por 180 días y extendió durante ocho meses el plazo de la investigación para completar las medidas pendientes.

Entre esas diligencias se encuentra una pericia científica que está siendo analizada en Río Negro. La Fiscalía aguarda ese resultado antes de avanzar hacia la acusación formal.

Una vez incorporado el informe, el fiscal podrá solicitar la audiencia de control de acusación, instancia en la que se define si existen elementos suficientes para llevar al imputado a juicio. Si finalmente es encontrado culpable, Flores podría recibir prisión perpetua.

Así, a más de un año del asesinato de Alday, la investigación dejó atrás al primer sospechoso detenido y tiene ahora todas las miradas puestas en Flores, señalado por la Fiscalía como el presunto autor material del crimen.