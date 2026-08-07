Un clásico del teatro sanjuanino regresará a escena tras deslumbrar en Buenos Aires

"Fragmentos de Pasión", clásico del elenco sanjuanino Ob Caenum Teatro, regresará a las tablas locales. Si bien se reprogramó la fecha original (8 de agosto), será en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (fecha a confirmar), tras una destacada temporada en Capital Federal, donde cosecharon una excelente crítica.

Definida como una tragedia satírica feroz y contemporánea , la producción combina tragedia griega, autoficción, performance y un complejo despliegue de tecnología en vivo. En un espacio concebido como un laboratorio de las pasiones, los intérpretes exponen sus cuerpos, deseos y contradicciones ante la mirada de los espectadores, que es convocado a modo de asamblea para observar de cerca cómo se teje el roce entre realidad y ficción.

El desarrollo de la pieza se apoya en una arquitectura sensible de imágenes proyectadas en tiempo real y paisajes sonoros que convierten a la propuesta en un hecho artístico distinto y desafiante.

El paso del espectáculo por Buenos Aires representó un hito trascendental para la compañía independiente local . Las presentaciones tuvieron lugar en la Sala Inda Ledesma del emblemático Espacio Experimental Leónidas Barletta, perteneciente al Centro Cultural de la Cooperación .

" Hemos tenido una temporada buenísima en Buenos Aires, en ese espacio tan emblemático para el teatro argentino ", afirmó en charla con DIARIO DE CUYO Guadalupe Suárez Jofré, destacando la relevancia histórica y simbólica de haber actuado en el espacio donde funcionó el mítico Teatro del Pueblo.

Llegar a este escenario no fue fruto del azar ni de un contexto de festival, sino de un arduo trabajo de gestión independiente. "El espacio se interesó mucho por el trabajo, justamente por la propuesta que consideran experimental, arriesgada y de mucha innovación a nivel escénico", explicó Suárez Jofré el origen de esta iniciativa, que se desplegó a lo largo del mes de julio en el poblado y exigente circuito capitalino. "Estar expuestos a la crítica teatral nos puso un impulso y una presión importante", contó la artista, agregando que el balance fue sumamente positivon, tanto por la afluencia y devoluciones del público como por las reseñas en medios escritos, programas de radio y streaming. "Hubo muchos puntos de coincidencia en ue la obra genera un fuerte espacio de reflexión, de impacto y también de innovación, ¿no?, como se elogia la originalidad de la propuesta", marcó.

Por su parte, Facundo Cersósimo remarcó lo inusual de esta oportunidad para una compañía del interior: "Esta presentación ha sido especial porque no está en contexto de festival, ni en contexto de cumplimentar con algún subsidio, ha sido absolutamente gestión independiente. Y lo que nos recalcaron mucho, es que no es muy común en CABA que se les dé oportunidades de una temporada a una compañía del interior".

Pero además, la dupla señaló que las repercusiones fueron tan favorables que dejaron abiertas propuestas concretas para encarar nuevas temporadas en la calle Corrientes y otras salas del circuito.

La dupla sanjuanina en el emblemático Espacio Experimental Leónidas Barletta

La maduración en escena

Desde su estreno en la Sala TeS, "Fragmentos de Pasión" ha transitado un sustancioso proceso de crecimiento y resignificación. A diferencia de la lógica de producción rápida y descarte, la permanencia del espectáculo -una opción que abrazan- les permitió profundizar en la minuciosidad de la puesta. "Poder trabajar y retrabajar en ella nos implica dedicarle mayor tiempo al espectáculo y tenerlo a un estándar realmente alto", indicaron sus creadores.

Ese tiempo de maduración se refleja en la precisión del lenguaje escénico, que combina actuaciones contundentes, autoficción, mitología griega y un sofisticado despliegue tecnológico con cámaras, proyecciones y sonido procesado en vivo. La obra funciona como un verdadero laboratorio donde la ficción se construye a la vista del público. "La puesta en riesgo de funcionar en diferentes espacios hace que uno vaya repensando la puesta y ajustando en función de una mejora general", expresó Suárez Jofré, recordando también las presentaciones previas en Mendoza y La Rioja.

Ahora, las expectativas del grupo apuntan a ampliar las fronteras del público habitual. "Nos gustaría mucho poder llegar también al público común, a la gente que le interesa el arte o que pueda tener curiosidad por una expresión artística", apuntó Cersósimo, no sin enfatizar la importancia del encuentro presencial: "En una época de tanto auge de pantallas, es muy necesario el contacto humano y el contacto con otro tipo de estímulos artísticos".

La cita con Ob Caenum