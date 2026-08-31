El petróleo subió más de 2% tras una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo volvió a subir con fuerza este lunes luego de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán. El Brent avanzó más de 2% y superó los USD 90 por barril, mientras el WTI estadounidense también registró una importante suba, ante el temor por el impacto que pueda tener el conflicto sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

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El Brent subió USD 2,21, equivalente al 2,51%, hasta los USD 90,31 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó USD 1,83, un 2,19%, hasta los USD 85,23.

La reacción del mercado se produjo después de que fuerzas estadounidenses atacaran el domingo dos plataformas de lanzamiento ubicadas en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán afirmó haber atacado dos bases aéreas estadounidenses ubicadas en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

La nueva escalada volvió a poner bajo la lupa al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de energía.

El estrecho de Ormuz, otra vez en el centro de la tensión

Antes del comienzo de la guerra, a finales de febrero, por ese paso circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Ahora, las negociaciones para lograr su reapertura continúan estancadas y el tránsito de embarcaciones se redujo considerablemente.

Datos de transporte marítimo indicaron que durante el fin de semana fueron visibles apenas cinco buques mercantes por día atravesando la zona, una caída que refleja la cautela de las compañías ante el riesgo de nuevos ataques.

Además, el Servicio de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido informó que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil el sábado mientras navegaba por el estrecho.

La situación también complicó las expectativas de una pronta reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán. Analistas de DBS señalaron que, mientras no haya claridad sobre el futuro de Ormuz, el petróleo podría mantenerse en una franja de entre USD 85 y USD 95 por barril.

Estados Unidos prepara nuevas sanciones

A la tensión militar se sumó la presión económica. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipó que Washington probablemente aplicará nuevas sanciones secundarias contra Irán cada semana, con el objetivo de profundizar la presión sobre Teherán.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el petróleo proveniente de un reciente acuerdo con Venezuela será destinado a recomponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra cerca de sus niveles más bajos en décadas.

Pese al repunte de este lunes, tanto el Brent como el WTI se encaminan a cerrar agosto con leves pérdidas, luego de que el crudo retrocediera más de 4% durante la semana pasada.

La incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente también impactó en los mercados asiáticos, que operaron a la baja, en un escenario marcado además por las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal estadounidense y la evolución de la inflación.