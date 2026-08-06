Voraz incendio puso en riesgo cinco viviendas y varios niños fueron asistidos por inhalación de humo

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves sobre calle Buenos Aires, en Albardón. Seis unidades de Bomberos trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego alcanzara las casas cercanas.

Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada de este jueves en Albardón, cuando un incendio de importantes dimensiones se desató sobre calle Buenos Aires y obligó a un amplio operativo de emergencia para evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas linderas.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios, personal de la Policía de San Juan y una ambulancia. Según informaron fuentes policiales, fue necesario movilizar seis unidades, entre camiones hidrantes y cisternas, debido a la magnitud del incendio.

Las tareas se concentraron en contener el avance del fuego, que llegó a poner en riesgo al menos cinco viviendas ubicadas en las inmediaciones.

Durante el operativo, varios niños recibieron atención médica por una presunta intoxicación con monóxido de carbono e inhalación de humo. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas con heridas de gravedad ni sobre traslados a centros de salud.

El incendio generó gran preocupación entre los vecinos, que siguieron de cerca el trabajo de los equipos de emergencia mientras intentaban impedir que las llamas alcanzaran las casas cercanas.