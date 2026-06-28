Así quedaron los 16vos de final Mundial 2026: cuándo se juega, fechas y cruces

La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026. Con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final, una fase eliminatoria que reúne a 32 selecciones y marca el inicio de los mano a mano rumbo al título, en la que Argentina ya está clasificada.
El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia. Desde allí comenzará la etapa de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026: conocé los horarios, cruces y más.
Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026
Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).
Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium).
Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey).
Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium).
Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium).
Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium).
México vs. Ecuador — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Ciudad de México).
Inglaterra vs. RD Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).
Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).
Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).
España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).
Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).
Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).
Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).
Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).