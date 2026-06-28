    • 28 de junio de 2026 - 01:23

    Así quedaron los 16vos de final Mundial 2026: cuándo se juega, fechas y cruces

    La Copa Mundial de la FIFA estrena una instancia inédita producto de la ampliación a 48 selecciones, con Argentina ya clasificada. Cómo se juega la ronda, quiénes avanzan y las llaves.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La FIFA introdujo una novedad histórica en el Mundial 2026. Con el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, el torneo cuenta por primera vez con una ronda de 16vos de final, una fase eliminatoria que reúne a 32 selecciones y marca el inicio de los mano a mano rumbo al título, en la que Argentina ya está clasificada.

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    El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, obtendrán su boleto a esta instancia. Desde allí comenzará la etapa de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026: conocé los horarios, cruces y más.

    Así son los cruces de los 16vos de final del Mundial 2026

    Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

    Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium).

    Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey).

    Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium).

    Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium).

    Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium).

    México vs. Ecuador — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Ciudad de México).

    Inglaterra vs. RD Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).

    Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).

    Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).

    Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).

    España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

    Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).

    Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).

    Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).

    Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).

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