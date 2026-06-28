    • 28 de junio de 2026 - 09:36

    Este domingo arrancan los 16avos de final del Mundial 2026: por dónde ver en vivo Sudáfrica y Canadá

    Sudáfrica y Canadá, escoltas de sus respectivos grupos, definen el primer lucar en los octavos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de muchos días plagados de actividad, este domingo 28 de junio habrá un solo partido en la Copa del Mundo. La fase de grupos quedó atrás, ya quedó definida la llave y ahora solo faltan 32 partidos para conocer al gran campeón. Pero esos encuentros serán los más importantes: ya no hay márgen de error, dado que ahora hay que ganar o ganar para soñar con el título.

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    El primer encuentro de los 16vos de final, la nueva ronda que presenta el Mundial, será entre Sudáfrica y Canadá en Los Ángeles. Los africanos fueron segundos en el Grupo A, mientras que los norteamericanos finalizaron segundos en la Zona B. Sin embargo, los anfitriones perdieron la localía al no poder ganar su grupo, por lo que ahora jugarán siempre en Estados Unidos.

    Si bien ese será el único compromiso mundialista del día, no será el único partido de la jornada. Y es que en Argentina la acción no se detiene y habrá compromisos tanto del Ascenso (en la B Metro y en la Primera C) y en el Torneo de Reserva, que ya está en sus instancia decisivas. Mirá la programación completa del día.

    DOMINGO 28 DE JUNIO: HORARIO Y TV

    Mundial 2026 - Dieciseisavos de final

    16:00 Sudáfrica vs Canadá | DSports - Flow Sports - DGO - Paramount+

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