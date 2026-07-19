    • 19 de julio de 2026 - 19:14

    Dibu Martínez gigante: las atajadas milagrosas

    El enfrentamiento entre Argentina y España hubo un nombre que se agigantó para mantener con vida al equipo de Lionel Scaloni, ese fue Emiliano "Dibu" Martínez.

    Las increíbles atajadas de Dibu Martínez.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El arquero marplatense completó una actuación consagratoria, erigiéndose como una auténtica muralla frente al poderío ofensivo de la "Furia Roja".

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    A lo largo del encuentro, España dominó por momentos el juego y generó situaciones clarísimas de gol. Sin embargo, se topó de frente con la mejor versión del Dibu Martínez, quien sumó intervenciones monumentales que hicieron recordar a sus noches más gloriosas con la camiseta albiceleste.

    Un primer tiempo de máxima atención

    El show del arquero de la Selección comenzó temprano. Ante la notable presión y el juego dinámico de los españoles, Martínez tuvo que intervenir en un par de ocasiones para cortar centros venenosos y desactivar remates de media distancia que buscaban sorprender a la defensa argentina. Su seguridad de arriba transmitió tranquilidad a todo el equipo en los momentos más complejos del arranque.

    Las salvadas milagrosas del Dibu Martínez

    En la segunda mitad, la intensidad del partido creció y fue allí donde emergió la figura mítica de Emiliano Martínez. España aceleró y generó mano a mano que parecían romper el cero, pero el guardameta del Aston Villa respondió con su sello característico:

    Reflejos puros: Sacó un remate a quemarropa que la tribuna ya festejaba como gol.

    Presencia física: Achicó de manera perfecta en un mano a mano clave, obligando al delantero rival a definir incómodo.

    Seguridad en el juego aéreo: Descolgó cada centro llovido al área chica, frustrando los intentos de pelota parada del conjunto europeo.

    Pese al desgaste físico y la paridad del encuentro, el mundo del fútbol se rindió una vez más ante la capacidad de este competidor nato. Con sus milagros habituales, Dibu Martínez ratificó que en las citas más importantes, su figura se vuelve verdaderamente gigante para defender el arco argentino.

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