Dibu Martínez gigante: las atajadas milagrosas

El arquero marplatense completó una actuación consagratoria, erigiéndose como una auténtica muralla frente al poderío ofensivo de la "Furia Roja".

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Dibu Martínez tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra: "Jugamos con el cuchillo entre los dientes"

A lo largo del encuentro, España dominó por momentos el juego y generó situaciones clarísimas de gol. Sin embargo, se topó de frente con la mejor versión del Dibu Martínez, quien sumó intervenciones monumentales que hicieron recordar a sus noches más gloriosas con la camiseta albiceleste.

El show del arquero de la Selección comenzó temprano. Ante la notable presión y el juego dinámico de los españoles, Martínez tuvo que intervenir en un par de ocasiones para cortar centros venenosos y desactivar remates de media distancia que buscaban sorprender a la defensa argentina. Su seguridad de arriba transmitió tranquilidad a todo el equipo en los momentos más complejos del arranque.

En la segunda mitad, la intensidad del partido creció y fue allí donde emergió la figura mítica de Emiliano Martínez. España aceleró y generó mano a mano que parecían romper el cero, pero el guardameta del Aston Villa respondió con su sello característico:

Reflejos puros: Sacó un remate a quemarropa que la tribuna ya festejaba como gol.

Presencia física: Achicó de manera perfecta en un mano a mano clave, obligando al delantero rival a definir incómodo.

Seguridad en el juego aéreo: Descolgó cada centro llovido al área chica, frustrando los intentos de pelota parada del conjunto europeo.

Pese al desgaste físico y la paridad del encuentro, el mundo del fútbol se rindió una vez más ante la capacidad de este competidor nato. Con sus milagros habituales, Dibu Martínez ratificó que en las citas más importantes, su figura se vuelve verdaderamente gigante para defender el arco argentino.