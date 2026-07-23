    • 23 de julio de 2026 - 08:42

    El mensaje de Karina Milei a las provincias: "Nos ponemos de acuerdo para que Argentina vuelva a ser grande"

    La Secretaria General de la Presidencia tomó un rol protagónico en la difusión del traspaso de la ruta nacional A012 a Santa Fe.

    El mensaje de Karina Milei a las provincias: Nos ponemos de acuerdo para que Argentina vuelva a ser grande

    El mensaje de Karina Milei a las provincias: "Nos ponemos de acuerdo para que Argentina vuelva a ser grande"

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    En una movida institucional poco frecuente para la dinámica habitual de la gestión libertaria, el Gobierno nacional difundió este miércoles un video oficial que pone bajo los reflectores a Karina Milei.

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    La Secretaria General de la Presidencia no solo participó de la firma del convenio para el traspaso del manejo de la ruta nacional A012 a la provincia de Santa Fe, sino que se convirtió en la voz principal del mensaje oficialista.

    El video comienza con una frase de Karina Milei que evoca directamente el lema trumpista: “Nos ponemos de acuerdo para que la Argentina vuelva a ser grande nuevamente”.

    A través de su intervención, la funcionaria buscó transmitir una imagen de apertura y federalismo, asegurando que el gobierno nacional está comprometido con la ayuda a las provincias porque "somos todos argentinos".

    Este posicionamiento no se interpreta como un hecho aislado de gestión. Según los analistas, la centralidad de la hermana presidencial en este anuncio responde a una vocación de tender acuerdos con gobernadores aliados con la mirada puesta en el año 2027, horizonte en el cual el oficialismo buscará la reelección de Javier Milei.

    Infraestructura y acuerdos políticos

    El acto contó con la presencia del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, quien asistió acompañado por la diputada Gisela Scaglia y miembros de su gabinete para formalizar el traspaso de la ruta. La firma representa una respuesta a uno de los reclamos más insistentes de las provincias: el deterioro de las rutas nacionales y la falta de ejecución de obra pública.

    En sintonía con la visión económica del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó en la grabación que la mejora de la infraestructura es un pilar fundamental para la productividad, la cual debe complementarse con la baja de impuestos y regulaciones.

    Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, calificó el acuerdo como "un paso más hacia la visión del Presidente" para lograr un país mejor.

    El cierre de la pieza audiovisual, coronado por un aplauso generalizado, evidenció el peso del entorno de la Secretaria General. En la reunión estuvieron presentes figuras clave como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y legisladores nacionales libertarios por Santa Fe que responden directamente al liderazgo de Karina Milei.

    Con esta aparición, la funcionaria no solo ratifica su creciente protagonismo y poder dentro de la estructura de mando de su hermano, sino que también establece las bases de una nueva etapa de negociación política necesaria para la estabilidad y el crecimiento del proyecto libertario.

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