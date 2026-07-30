Santa Cruz ya registra cerca de dos millones de guanacos y confirma su fuerte expansión

Un riguroso estudio científico elaborado en conjunto por el Consejo Agrario Provincial (CAP), WCS Argentina y el CONICET reveló que la población de guanacos en territorio santacruceño se duplicó en la última década, encendiendo el debate sobre el equilibrio entre la conservación ambiental y la producción ganadera.

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La provincia de Santa Cruz atraviesa un fenómeno ecológico y productivo de gran impacto: un nuevo relevamiento científico confirmó que la población de guanacos ronda los dos millones de ejemplares durante la estación fría y alcanza los 1,8 millones en la temporada cálida.

El estudio actualiza los datos oficiales de la última década y expone un crecimiento sostenido que preocupa al sector rural por la competencia directa por las pasturas, al tiempo que aporta herramientas clave para el diseño de políticas de manejo.

Población estimada: Cerca de 2 millones de animales en invierno y 1,8 millones en verano.

Crecimiento exponencial: El trabajo marca que la población se duplicó en comparación con el censo técnico realizado diez años atrás.

Modelos de densidad y mapas estacionales

Para llegar a estas cifras, los investigadores aplicaron Modelos de Superficie de Densidad (MSD), una metodología de vanguardia internacional para el monitoreo de fauna silvestre.

Como resultado, por primera vez se confeccionaron mapas estacionales de densidad con una alta resolución (cuadrículas de 4 kilómetros cuadrados) y niveles de incertidumbre muy acotados (7% para verano y 15% para invierno). Los especialistas destacaron que la distribución de los animales no es uniforme y varía fuertemente según las características geográficas y climáticas de cada rincón santacruceño.

"Contar con información confiable y actualizada es imprescindible para tomar decisiones de manejo y conservación basadas en evidencia", remarcó Andrés Novaro, investigador parte del proyecto.

El desafío: conservación frente a la producción ganadera

El acelerado repunte de la especie plantea un escenario complejo en la Patagonia. Por un lado, ratifica el éxito de las medidas de protección ambiental; por el otro, intensifica los históricos roces con los productores ovinos y patagónicos debido a la presión sobre los recursos forrajeros.

Desde el Consejo Agrario Provincial señalaron que este mapeo detallado es el puntapié indispensable para consolidar el Plan de Manejo y Aprovechamiento Sustentable, buscando un delicado equilibrio que resguarde la biodiversidad nativa sin descuidar el desarrollo económico de los campos de la región.