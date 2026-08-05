Aumentan los costos para patentar y transferir autos y motos tras la actualización de la DNRPA

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) actualizó la tabla de valuación de automóviles y motocicletas que sirve de base para determinar el costo de los trámites de patentamiento y transferencia.

Gobierno nacional oficializó una suba en los costos registrales del sector automotor mediante la Disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), publicada en el Boletín Oficial. La medida actualiza la tabla de valuaciones de referencia utilizada para calcular los aranceles.

Cómo impacta la nueva escala en los trámites La modificación reemplaza por completo la escala que se encontraba vigente. Al elevarse los valores de referencia tanto para unidades 0 km como para vehículos usados, se encarece el costo final que deben afrontar los usuarios al momento de realizar la inscripción inicial o concretar una transferencia.

Fuentes del sector: Para elaborar esta nueva matriz de precios, el organismo ponderó estadísticas aportadas por entidades clave del mercado, como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Modelos sin cotización oficial: En aquellos casos donde un vehículo específico no figure explícitamente en el listado, la normativa estipula que los Registros Seccionales deberán tomar el valor correspondiente al año inmediato anterior y aplicar un incremento porcentual según lo establecido.

Actualización del cuadro arancelario