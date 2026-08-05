    • 5 de agosto de 2026 - 16:47

    "¡Las tierras argentinas no se venden!": el mensaje de Lisandro Martínez contra la reforma de la Ley de Tierras

    El defensor central de la Selección Argentina, Lisandro Martínez, se pronunció en contra de la flexibilización en la venta de tierras.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la previa del debate legislativo que genera máxima tensión en el Congreso de la Nación, un referente de la Selección Argentina alzó la voz y se metió de lleno en la agenda política. Se trata del defensor Lisandro Martínez, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su rotundo rechazo al proyecto de modificación de la normativa que regula la adquisición de terrenos por parte de extranjeros.

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    El marcador central del Manchester United y campeón del mundo utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fuerte postura sobre el tema, convirtiéndose rápidamente en tendencia.

    El mensaje en redes y el respaldo a la movilización

    A través de una historia en su perfil, "Licha" Martínez reposteó un contenido audiovisual difundido originalmente por organizaciones sociales que recopila diversos paisajes de la geografía nacional bajo la consigna "Defender la tierra es defender los derechos humanos".

    A ese material, el zaguero surgido de Newell's y Defensa y Justicia le sumó una frase propia sumamente directa, coronada con emojis de fastidio:

    "¡Las tierras argentinas no se venden!"

    De esta manera, el defensor de la Scaloneta se hizo eco de la discusión pública y se sumó al rechazo expresado por diversos sectores frente a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, la cual busca flexibilizar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. El posteo del futbolista se enmarcó también en la convocatoria a distintas movilizaciones frente al Palacio Legislativo organizadas por colectivos ciudadanos y referentes de la cultura.

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