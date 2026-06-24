    • 24 de junio de 2026 - 09:29

    Tragedia: cayó con su camioneta al río y murió

    El hombre perdió el control del vehículo y terminó en las aguas heladas de un río de San Rafael.

    Río Diamante, San Rafael. Foto: Archivo

    Río Diamante, San Rafael. Foto: Archivo

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    Un hombre de 63 años murió este martes por la tarde luego de que la camioneta en la que viajaba volcara y terminara en el cauce del río Diamante. El hecho ocurrió en la zona de Cuadro Nacional, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, según informó diario Los Andes

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    El accidente sucedió alrededor de las 17.20 sobre calle González, pasando Alto Algarrobal, en las inmediaciones del puente que atraviesa el río.

    Según la información policial, un llamado al 911 alertó sobre el siniestro. Cuando los efectivos llegaron al lugar entrevistaron al acompañante de la camioneta, de 34 años, que había logrado salir del vehículo con lesiones.

    El sobreviviente indicó que el conductor había quedado atrapado en el interior de la unidad tras el vuelco. Personal de Bomberos se desplazó hasta la zona y constató que la camioneta involucrada, una Toyota Hilux cabina simple, se encontraba sumergida debajo del puente.

    Durante las tareas de inspección se determinó que el conductor había quedado atrapado debajo del rodado, lo que complicó el operativo de rescate.

    Debieron cortar el caudal del río para realizar el rescate

    Debido al importante caudal de agua existente en el río Diamante, las autoridades dispusieron el corte del cauce para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se llevaron adelante las maniobras correspondientes para recuperar tanto el vehículo como el cuerpo de la víctima.

    Finalmente, los rescatistas lograron extraer la camioneta y recuperar el cuerpo del conductor fallecido. La víctima fue identificada como H.E.O, de 63 años.

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