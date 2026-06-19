Cayó un policía investigado por presuntos abusos contra 7 sobrinos durante 20 años

La Justicia le dictó prisión preventiva. La investigación involucra a familiares del imputado y apunta a hechos que habrían ocurrido durante varios años.

Un policía de Santa Fe fue detenido y quedó con prisión preventiva en el marco de una grave investigación judicial que involucra a siete sobrinos. Los hechos denunciados habrían ocurrido desde mediados de la década de 1990 hasta 2014.

El imputado, identificado con las iniciales R.M.L., tiene 41 años y se desempeñaba como policía en los Tribunales de Santa Fe. Las presuntas víctimas son cuatro varones y tres mujeres de su entorno familiar, todos menores de edad al momento de los hechos investigados.

Según fuentes del caso citadas por Infobae, algunas de las personas denunciantes habrían atravesado situaciones de vulneración desde muy pequeñas y durante años. Los investigadores también señalaron que el acusado habría utilizado mecanismos de manipulación para generar confusión y culpa.

El planteo de la defensa La fiscal Vivian Galeano explicó que la defensa planteó la prescripción de los hechos por el tiempo transcurrido, pero el juez Nicolás Falkenberg consideró que al menos uno de los episodios denunciados no estaría prescripto por la aplicación de la ley Piazza. Esa normativa habilita a personas que fueron víctimas de delitos durante la infancia a denunciar al llegar a la adultez.

La prisión preventiva fue solicitada por Galeano y por el fiscal Ezequiel Hernández. Uno de los argumentos fue el rol que cumplía el acusado dentro de los Tribunales de Santa Fe, donde por sus funciones podía tener contacto con niños, niñas y adolescentes que participaban de entrevistas judiciales.