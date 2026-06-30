Conmovedor mensaje de la hermana del policía que murió en un partido de fútbol

La hermana del policía que murió tras ser atacado en un partido de fútbol en Santa Fe expresó el profundo dolor que le dejó la pérdida. Eduardo Damián López recibió un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios en una cancha de Rosario el domingo.

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Después de permanecer internado algunas horas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), durante la tarde de este lunes los médicos informaron la muerte cerebral del efectivo de 35 años .

“Lamento decir esto, mi hermano falleció a las 13 horas ”, escribió su hermana Belén en una historia de Facebook. Luego, lo despidió con sentidos mensajes que compartió en sus redes sociales.

“Sos tío y padrino de mis dos hermosas hijas, no puedo creer lo que estamos viviendo. Decime cómo haremos sin ti ”, expresó. “ ¿Cómo le digo a su princesa que su tío no vuelve nunca más? Gracias por amarlas como tus hijas", escribió.

Los desgarradores posteos de la hermana del policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe. (Foto: Facebook/Belu DE Oxúm)

En otra publicación se observa una foto de la víctima con una de sus sobrinas en brazos. “Ella era tu sobrina ahijada preferida. Te la llevaste a dormir con vos a la semana de nacida. ¿Cómo haré sin vos? ”, se preguntó.

Los desgarradores posteos de la hermana del policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe. (Foto: Facebook/Belu DE Oxúm)

La mujer también lamentó que el día del ataque no se haya quedado en su casa: “Si ayer hubieras estado cuidando de tus ahijadas, como te dije, esto no te hubiera pasado. Te amo y dame fuerzas para continuar”, expresó.

Luego, le habló directamente a la persona que tiró la piedra: “Quisiera poder ver la cara del que le tiró ese cascotazo y preguntarle ‘¿sabés todo lo que nos sacaste por una pel... tuya? ¿Sabés que dejaste a dos nenas sin su padrino? ¿Sabías que él las mantenía? ¿Sabías que Eduardo Damián López era nuestra vida?“, escribió.

Los desgarradores posteos de la hermana del policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe. (Foto: Facebook/Belu DE Oxúm)

“¿Sabías que él ayudaba a que ellas tengan sus terapias, a que tengan sus pañales, sus zapatillas? ¿Sabías que él cuidaba a sus ahijadas aunque esté cansado? ¿Sabías que mi hijo no hacía caso y cuando yo lo llamaba a él, mi hijo hacía caso? ¿Valió la pena asesinarlo?“, concluyó.

El caso

Eduardo Damián López sufrió un brutal ataque el domingo pasado mientras trabajaba en la final de la Liga Cañadense de Fútbol en la ciudad de Carcarañá. Lo que debía ser una fiesta deportiva regional se desmadró por completo cuando comenzaron a registrarse serios incidentes y disturbios entre las parcialidades.

En su afán por restablecer el orden y calmar los desmanes, López intervino en medio de los tumultos. Fue en ese momento cuando recibió un violento piedrazo en la cabeza. El impacto provocó que perdiera la estabilidad y cayera pesadamente contra una estructura metálica del estadio, sufriendo un traumatismo de cráneo gravísimo.

El policía fue trasladado de urgencia al HECA, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico por salvarlo, con el correr de las horas se le diagnosticó muerte cerebral, cuadro que lamentablemente desencadenó su fallecimiento horas más tarde.