José Luis Espert declara ante la Justicia en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a Fred Machado

La causa busca determinar el origen de US$200.000 provenientes de una empresa que que estaría ligada al empresario detenido en Estado Unidos.

El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante el Juzgado Federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. La audiencia fue fijada para las 10.30 por el juez Lino Mirabelli, a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez.

La investigación gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que Espert habría recibido a través de un contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo. Para la fiscalía, ese convenio habría sido simulado con el objetivo de justificar el ingreso de fondos que tendrían como origen al empresario argentino Federico "Fred" Machado.

Según la hipótesis judicial, parte de ese dinero habría sido destinado a la compra de vehículos de alta gama y a la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda, operaciones que ahora son analizadas para determinar si existió una maniobra de blanqueo de capitales.

La declaración de Espert había sido postergada una semana a pedido de su defensa, que solicitó más tiempo para estudiar el expediente antes de la audiencia. Con esta indagatoria, el exlegislador tendrá su primera oportunidad de responder formalmente a las acusaciones en sede judicial.

El trasfondo del expediente está vinculado a la situación de Fred Machado, empresario que permanece detenido en Texas, Estados Unidos. Machado aceptó declararse culpable por delitos de lavado de activos y fraude en el marco de un acuerdo con la Justicia estadounidense, mientras continúa siendo investigado por sus operaciones financieras y comerciales.