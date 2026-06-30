La Procuración pidió a la Corte Suprema que Cristina Kirchner pierda la pensión por viudez

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal , dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe intervenir en la causa en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclama la restitución de la pensión por viudez de Néstor Kirchner , suspendida tras la condena firme en la causa Vialidad.

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En su dictamen, Casal sostuvo que la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en febrero ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecer el pago de la pensión, desconoce los efectos de la condena por corrupción que pesa sobre la exmandataria.

Según el procurador, la sentencia en la causa Vialidad incluye la pena accesoria de inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal, lo que implica la pérdida de beneficios como jubilaciones, pensiones o retiros, tanto civiles como militares.

Además, consideró que el fallo de la Cámara generó un conflicto institucional al invadir competencias que corresponden al juez de ejecución penal.

Con este pronunciamiento, Casal respaldó el recurso de queja presentado por el fiscal general de la Fiscalía General N°1 de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que el máximo tribunal revise el caso y deje sin efecto la medida cautelar que restituyó el beneficio.

El procurador también afirmó que la Corte debería hacer una excepción a su criterio habitual de no intervenir en medidas cautelares, al entender que mantener el pago de la pensión vulnera la autoridad de la sentencia firme dictada en la causa Vialidad.

“Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló Casal en el dictamen.

Asimismo, sostuvo que permitir que Cristina Kirchner continúe percibiendo la asignación mensual vitalicia como causahabiente de Néstor Kirchner “lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada”, al considerar que contradice los efectos de una condena penal firme.

La disputa judicial por la pensión

La condena contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, le impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En noviembre de 2024, la ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja tanto la asignación vitalicia que percibía por haber sido presidenta como la pensión por viudez prevista en la Ley 24.018.

Frente a esa decisión administrativa, la exmandataria inició una demanda de nulidad y solicitó una medida cautelar que fue concedida por la Justicia, ordenando la restitución provisoria del beneficio.

Tanto la ANSES como el Ministerio Público Fiscal apelaron esa resolución y, tras el rechazo del recurso extraordinario, presentaron sendos recursos de queja para que la Corte Suprema resuelva de manera definitiva si Cristina Kirchner puede continuar percibiendo la pensión por viudez.