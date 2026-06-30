El cambio sensible en la Ley de Desarrollo Minero, la negativa del peronismo a firmar y la candidatura de Iglesia

El diputado provincial y presidente de la Comisión de Minería, Gustavo Deguer, confirmó que el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero obtuvo despacho favorable por mayoría en el plenario de las comisiones de Minería, Hacienda y Asuntos Constitucionales (LAC), por lo que quedó listo para ser tratado este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados.

El legislador bloquista destacó el trabajo de consenso realizado entre el oficialismo, su bloque y el Poder Ejecutivo, al tiempo que remarcó las modificaciones incorporadas durante el debate para reforzar los beneficios destinados a las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos mineros.

" Se ha llevado a cabo y ha tenido despacho favorable, no por unanimidad, sino por mayoría de las tres comisiones ", afirmó Deguer en Radio Colón.

Según indicó, ahora el proyecto deberá ser incorporado formalmente al orden del día en Labor Parlamentaria para su tratamiento durante la sesión ordinaria prevista para este jueves.

Deguer recordó que el Bloquismo había presentado previamente un proyecto con características similares y que buena parte de ese trabajo terminó reflejado en el texto consensuado con el Ejecutivo.

"Nosotros hemos presentado desde nuestro bloque un proyecto muy similar y ha sido consensuado con el proyecto del Ejecutivo, con muchas coincidencias, sobre todo en los porcentajes", explicó.

El diputado sostuvo que uno de los principales aportes fue mantener el objetivo de que el 80% de la mano de obra sea local y que el 60% de las contrataciones de bienes y servicios correspondan a proveedores sanjuaninos.

Además, destacó una modificación que apunta directamente a favorecer a las comunidades cercanas a los yacimientos. Junto con los legisladores de los departamentos mineros, "coincidíamos en que el porcentaje de mano de obra del 80% debía ser el 30% para las comunidades donde está el emprendimiento minero propiamente dicho. Eso se incorporó y ha quedado en el texto que va a pasar al recinto".

Según la explicación de Deguer, la modificación consiste en que del 80% de trabajadores sanjuaninos que exige la ley, un 30% deberá corresponder a personas de las comunidades donde se encuentra el proyecto minero, una propuesta impulsada por los legisladores de los departamentos mineros y que finalmente quedó incorporada al texto que llegará al recinto.

La ausencia del PJ en la firma del despacho

Respecto de la votación en comisiones, Deguer confirmó que el despacho favorable no fue firmado por los diputados del bloque Justicialista. "Los diputados justicialistas no participaron de la reunión de comisiones antes y hoy cuando hubo que firmar el despacho se retiraron. No sabemos qué los llevó a tomar esa actitud", manifestó.

La carrera por la Intendencia de Iglesia

Durante la entrevista, el diputado también habló de su futuro político y reconoció que distintos sectores del Bloquismo impulsan su candidatura para competir por la Intendencia de Iglesia en las próximas elecciones.

"Hay diferentes sectores dentro del bloquismo que están proponiendo una candidatura a la Intendencia y yo siento un compromiso moral con la gente del partido que me ha dado la posibilidad de ocupar distintos cargos a lo largo de los años", expresó.

Deguer afirmó que ya comenzó a recorrer el departamento y a dialogar con afiliados y vecinos para construir una propuesta. "La gente de Iglesia me conoce, como yo también conozco a la mayoría. Ellos ya me han visto actuar y saben cuál es mi forma de manejarme", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que las definiciones dependerán también del nuevo sistema electoral que finalmente apruebe la Legislatura.

El diputado confirmó que el Ejecutivo presentará su propio proyecto de reforma política y se mostró partidario de construir un texto consensuado entre todas las fuerzas representadas en la Cámara. "La idea es que salga un proyecto claro y que le sirva a la ciudadanía", afirmó.

En ese sentido, respaldó la posibilidad de eliminar las PASO y que las internas sean resueltas por cada frente político. "Es un problema que tienen los frentes electorales y no tenemos por qué trasladárselo al ciudadano común. Eso lo debe definir cada partido puertas adentro", opinó.