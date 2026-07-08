La Corte dispuso una nueva tanda de ascensos en la Justicia con promoción de cargos jerárquicos: mirá todos los nombres

La Corte de Justicia de San Juan aprobó una nueva tanda de ascensos internos que alcanza a funcionarios y empleados de distintas áreas del Poder Judicial. La decisión quedó plasmada en el Acuerdo General Nº 63, firmado el 30 de junio, al que DIARIO DE CUYO accedió y que contiene la nómina completa de los agentes promovidos a cargos jerárquicos.

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Entre los movimientos de mayor relevancia institucional se encuentra la promoción de Jorge Albarracín al cargo de secretario Relator de la Fiscalía General , una función de máxima responsabilidad técnica dentro del Ministerio Público Fiscal.

También fueron formalizados ascensos para secretarios letrados de la Corte, prosecretarios, secretarios de Cámara, secretarios de Fiscalía de Cámara, jefes de Área Legal y Técnica, secretarios de Primera Instancia, secretarios del Ministerio Público, secretarios de Paz Letrado y otros cargos jerárquicos de la estructura judicial.

En la previa, hubo publicaciones que generaron ruido sobre la fecha de la firma o la cantidad de ingresos. Lo cierto es que los ascensos, de acuerdo a la información que maneja este diario, serán publicados en las próximas horas. La idea que primó en el Poder Judicial es respetar el acto administrativo de informar a cada empleado y funcionario el nuevo cargo formal. Lo hizo vía correo electrónico.

En la mayoría de los casos las promociones no implican un cambio efectivo en las tareas que desempeñan los agentes. Según pudo reconstruir DIARIO DE CUYO , muchos de los ascendidos llevaban años ejerciendo esas mismas responsabilidades de hecho, ya sea por subrogancias, vacancias o asignaciones funcionales.

El acuerdo firmado por la Corte viene a reconocer formalmente esas funciones y a adecuar la situación escalafonaria de quienes ya ocupaban esos roles en la práctica cotidiana.

Uno de los nombres que sobresale en la nómina es el de Victoria Eugenia De Sanctis Sánchez, quien fue ascendida al cargo de prosecretaria auxiliar. La funcionaria, que tiene una amplia trayectoria judicial y, según dijeron, cuenta con los méritos, es una de las hijas del ministro de la Corte Guillermo Horacio De Sanctis, integrante del máximo tribunal provincial y uno de los firmantes del acuerdo.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, junto a los ministros Juan José Victoria, Adriana García Nieto, Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima, con la participación y firma del fiscal General Guillermo Baigorrí.

En el texto se fundamenta que las promociones obedecen a la existencia de vacantes y a la evaluación realizada sobre el personal para cubrir esos cargos. Además, establece que todos los ascensos rigen desde el 1 de julio de 2026.

La acordada incluye promociones en 27 categorías distintas, desde los cargos letrados de mayor jerarquía hasta funciones administrativas, técnicas y de maestranza, consolidando una de las reestructuraciones internas de personal más amplias dispuestas por la Corte en lo que va del año.

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