    • 20 de julio de 2026 - 12:20

    Fin de semana en la Difunta Correa: juegos, peñas y talleres gratuitos para disfrutar en familia

    El paraje de la Difunta Correa desplegará este sábado 25 y domingo 26 de julio una variada agenda recreativa, gastronómica y cultural para las vacaciones de invierno.

    Actividades para los más pequeños en la Difunta Correa.

    Actividades para los más pequeños en la Difunta Correa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El paraje Difunta Correa suma nuevas propuestas gratuitas para mendocinos, sanjuaninos y turistas durante este fin de semana de vacaciones de invierno. La agenda impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte incluye actividades recreativas, talleres interactivos y espectáculos folclóricos en vivo pensados para todas las edades.

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    La programación se desarrollará a lo largo del sábado 25 y domingo 26 de julio, consolidando al icónico paraje de Vallecito como un punto de encuentro que combina fe, tradición y entretenimiento al aire libre.

    Sábado 25: Búsqueda del tesoro y taller de repostería

    12:00 hs | Búsqueda del Tesoro "Tras los pasos de Deolinda": Una aventura interactiva que invita a los visitantes a recorrer distintos rincones del paraje descubriendo pistas escondidas hasta llegar al premio final. La largada será desde el Museo de la Fe.

    15:00 hs | Taller de Galletas Decoradas con Pastillaje: Se dictará en el Hotel Terraza. La actividad es gratuita y enseña técnicas básicas de decoración de repostería. Todos los materiales están incluidos y los participantes se llevan su propia creación.

    Cupos limitados: Para participar hay que inscribirse previamente completando el formulario oficial.

    Domingo 26: Juegos tradicionales y folklore en la plaza

    11:00 hs | "Recreo en la Difunta": Pensado para niños, niñas y adolescentes, la Plaza del Promesante albergará una jornada de juegos tradicionales al aire libre, dinámicas de mesa y desafíos grupales para compartir en familia.

    12:00 hs | "Peñitas en la Difunta": El escenario principal vibrará con una gran peña folclórica con entrada libre y gratuita. Se presentarán artistas y bailarines de Vallecito y diversos puntos de la provincia para acompañar el almuerzo del domingo.

    Información y contacto

    Todas las actividades programadas son de acceso libre y gratuito. Para más información o consultas sobre cómo llegar al paraje, podés comunicarte con la Oficina de Informes Turísticos de la Difunta Correa al teléfono 264 479-1273.

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