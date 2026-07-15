    • 15 de julio de 2026 - 19:09

    Lautaro Martínez: "Cuando mi papá me compró mis primeros botines, soñé con este gol"

    El delantero recordó a su familia tras marcar el gol de su vida y confesó que le había anticipado a sus compañeros que iba a entrar y definir el partido.

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    La noche en la que Lautaro Martínez marcó el gol de su vida en el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra quedará grabada en la memoria del delantero. Apenas terminó el partido, el atacante no pudo contener la emoción y compartió su emoción a corazón abierto.

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    Siempre soñé con hacer este gol”, confesó Lautaro, visiblemente conmovido en TyC Sports. Recordó la primera vez que su papá le compró unos botines y no se olvidó de su mamá: “A mi vieja, que jamás dejó de tender mi cama, eso vale más que un gol, que una final”.

    El delantero también habló de cómo la paternidad lo transformó: “Mis hijos me cambiaron la vida. Bajé un cambio, disfruto de todo esto. Soy un hombre, disfruto de la vida”.

    La promesa a sus compañeros antes de entrar

    Lautaro reveló que antes de ingresar al campo le había anticipado a sus compañeros que iba a entrar y definir el partido. “Lo soñé, te lo juro que se lo dije a Alexis y Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar”, relató el goleador.

    El delantero cerró su testimonio destacando el espíritu del grupo: “Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, afirmó.

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