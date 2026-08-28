Dolor en la UNSJ: murió Eduardo Peñafort, histórico profesor y referente de Filosofía

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento del doctor Eduardo Peñafort, reconocido filósofo, docente e investigador que durante décadas estuvo estrechamente ligado a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA).
La propia Facultad comunicó este viernes la noticia y despidió a quien definió como un referente académico de la institución. Autoridades, docentes, nodocentes, egresados y estudiantes acompañaron públicamente a sus familiares, allegados, colegas y amigos ante una pérdida que generó numerosas muestras de afecto dentro de la comunidad universitaria.
Como señal de duelo institucional, la FFHA dispuso asueto académico y administrativo desde las 14 de este viernes 28 de agosto.
La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes despidió a Eduardo Peñafort y comunicó el asueto académico y administrativo por su fallecimiento.
Más de cuatro décadas dedicadas a la Universidad y la filosofía
Peñafort construyó una extensa trayectoria dentro de la educación pública. Al momento de jubilarse, en 2018, acumulaba 45 años como profesor universitario, además de haber ejercido previamente como maestro. Era licenciado en Filosofía, especialista en Estética y un profundo conocedor de las artes plásticas, campos que atravesaron buena parte de su tarea docente e investigativa.
Su vínculo con la UNSJ dejó una marca especialmente profunda en el Instituto de Filosofía de la FFHA, del que fue uno de sus principales fundadores y director hasta su jubilación. Durante su gestión, el espacio amplió sus proyectos de investigación, la formación de becarios y recursos humanos y su proyección dentro y fuera de San Juan.
Ese legado tuvo uno de sus reconocimientos más significativos en 2024, cuando el Instituto pasó oficialmente a llamarse “Profesor Eduardo Peñafort”. La propuesta había recibido un amplio respaldo de docentes, estudiantes, investigadores y del Consejo Superior de la Universidad.
Peñafort también recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UNSJ, otorgado en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la consolidación de la Filosofía dentro de la Universidad, tanto desde la docencia como desde la investigación y la gestión académica.
Incluso después de su jubilación continuó vinculado con la vida universitaria. Participó de actividades de extensión y del Comité Académico del Doctorado en Filosofía, manteniendo activo el vínculo con una institución a la que dedicó buena parte de su vida.
Su fallecimiento deja así una ausencia especialmente sentida en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Para varias generaciones de estudiantes y colegas, Eduardo Peñafort fue mucho más que un nombre asociado a aulas, investigaciones o cargos académicos: fue uno de los docentes que contribuyeron a construir y consolidar la filosofía universitaria en San Juan.