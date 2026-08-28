Dolor en la UNSJ: murió Eduardo Peñafort, histórico profesor y referente de Filosofía

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento del doctor Eduardo Peñafort , reconocido filósofo, docente e investigador que durante décadas estuvo estrechamente ligado a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA).

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La propia Facultad comunicó este viernes la noticia y despidió a quien definió como un referente académico de la institución. Autoridades, docentes, nodocentes, egresados y estudiantes acompañaron públicamente a sus familiares, allegados, colegas y amigos ante una pérdida que generó numerosas muestras de afecto dentro de la comunidad universitaria.

Como señal de duelo institucional, la FFHA dispuso asueto académico y administrativo desde las 14 de este viernes 28 de agosto .

Peñafort construyó una extensa trayectoria dentro de la educación pública. Al momento de jubilarse, en 2018, acumulaba 45 años como profesor universitario , además de haber ejercido previamente como maestro. Era licenciado en Filosofía, especialista en Estética y un profundo conocedor de las artes plásticas, campos que atravesaron buena parte de su tarea docente e investigativa.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes despidió a Eduardo Peñafort y comunicó el asueto académico y administrativo por su fallecimiento.

Su vínculo con la UNSJ dejó una marca especialmente profunda en el Instituto de Filosofía de la FFHA , del que fue uno de sus principales fundadores y director hasta su jubilación. Durante su gestión, el espacio amplió sus proyectos de investigación, la formación de becarios y recursos humanos y su proyección dentro y fuera de San Juan.

Ese legado tuvo uno de sus reconocimientos más significativos en 2024, cuando el Instituto pasó oficialmente a llamarse “Profesor Eduardo Peñafort”. La propuesta había recibido un amplio respaldo de docentes, estudiantes, investigadores y del Consejo Superior de la Universidad.

Peñafort también recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UNSJ, otorgado en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la consolidación de la Filosofía dentro de la Universidad, tanto desde la docencia como desde la investigación y la gestión académica.

Incluso después de su jubilación continuó vinculado con la vida universitaria. Participó de actividades de extensión y del Comité Académico del Doctorado en Filosofía, manteniendo activo el vínculo con una institución a la que dedicó buena parte de su vida.

Su fallecimiento deja así una ausencia especialmente sentida en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Para varias generaciones de estudiantes y colegas, Eduardo Peñafort fue mucho más que un nombre asociado a aulas, investigaciones o cargos académicos: fue uno de los docentes que contribuyeron a construir y consolidar la filosofía universitaria en San Juan.