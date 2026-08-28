    • 28 de agosto de 2026 - 16:28

    Jubilaciones: se duplicaron las consultas y trámites en la Dirección de Asesoramiento

    El organismo provincial registró 1.326 gestiones en el último período, marcando un fuerte salto en la asistencia a futuros jubilados.

    be9102c8136418cc3d82361b7d235196_XL
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Asesoramiento Previsional, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia, experimentó un salto exponencial en la demanda de atención ciudadana. Durante el último período, el organismo registró un total de 1.326 gestiones, lo que representa el doble de trámites en comparación con etapas anteriores.

    Leé además

    garrafa hogar en san juan: conoce el cronograma y los precios para la primera semana de septiembre

    Garrafa Hogar en San Juan: conocé el cronograma y los precios para la primera semana de septiembre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Eduardo Peñafort.

    Dolor en la UNSJ: murió Eduardo Peñafort, histórico profesor y referente de Filosofía

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El incremento refleja una mayor necesidad de los vecinos por recibir orientación profesional y gratuita de cara a sus procesos jubilatorios y el reordenamiento de sus aportes.

    Qué servicios presta el organismo

    El fuerte caudal de consultas incluye un abanico de asistencias orientadas a destrabar expedientes y prevenir complicaciones administrativas ante la ANSES:

    • Cálculo de años trabajados: Verificación de aportes registrados en el sistema formal.
    • Revisión de historia laboral: Control exhaustivo de períodos faltantes o mal declarados.
    • Asesoramiento integral: Casos específicos para regímenes especiales, monotributistas, autónomos y personal de casas particulares.

    Días, horarios y cómo sacar turno

    Ante la alta demanda en las oficinas, las autoridades recuerdan a los futuros jubilados cuáles son las vías formales de atención:

    Lugar: Casa de Gobierno (Pabellón correspondiente a la órbita provincial).

    Horarios: De lunes a viernes, en horario de 8 a 13hs.

    Modalidad: Atención totalmente gratuita y bajo sistema de turno previo.

    Canales de contacto: El organismo mantiene habilitadas vías de comunicación complementarias para evacuar dudas antes de concurrir presencialmente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    River busca jóvenes talentos en Jáchal: cuándo será la prueba

    River llega a Jáchal para buscar futuros talentos: una oportunidad para los chicos de San Juan

    CUVHONI celebró el Día del Niño en el Hospital Rawson

    Día del Niño en el Hospital Rawson: los chicos pasaron de pacientes a superhéroes

    Por Fabiana Juarez
    El Velódromo Vicente Chancay recibirá a 1.900 patinadores provenientes de todo el país.

    San Juan se convierte en la capital del patín: 1.900 deportistas competirán durante 19 días

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El curso provincial de guardavidas recibió el aval de la UNSJ.

    El curso de guardavidas de San Juan dio un salto clave: recibió el aval oficial de la UNSJ

    Por Redacción Diario de Cuyo