Jubilaciones: se duplicaron las consultas y trámites en la Dirección de Asesoramiento

El organismo provincial registró 1.326 gestiones en el último período, marcando un fuerte salto en la asistencia a futuros jubilados.

La Dirección de Asesoramiento Previsional, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia, experimentó un salto exponencial en la demanda de atención ciudadana. Durante el último período, el organismo registró un total de 1.326 gestiones, lo que representa el doble de trámites en comparación con etapas anteriores.

El incremento refleja una mayor necesidad de los vecinos por recibir orientación profesional y gratuita de cara a sus procesos jubilatorios y el reordenamiento de sus aportes.

Qué servicios presta el organismo El fuerte caudal de consultas incluye un abanico de asistencias orientadas a destrabar expedientes y prevenir complicaciones administrativas ante la ANSES:

Cálculo de años trabajados: Verificación de aportes registrados en el sistema formal.

Revisión de historia laboral: Control exhaustivo de períodos faltantes o mal declarados.

Asesoramiento integral: Casos específicos para regímenes especiales, monotributistas, autónomos y personal de casas particulares. Días, horarios y cómo sacar turno Ante la alta demanda en las oficinas, las autoridades recuerdan a los futuros jubilados cuáles son las vías formales de atención:

Lugar: Casa de Gobierno (Pabellón correspondiente a la órbita provincial).