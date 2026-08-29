San Juan prepara cauces, diques y defensas ante las crecientes previstas para el verano

Ante el incremento de caudales previsto para la próxima temporada estival, el Gobierno de San Juan puso en marcha un plan de intervenciones preventivas para reducir el impacto de posibles crecientes . Las tareas incluyen trabajos sobre ríos, cauces, defensas y diques, además de un relevamiento de infraestructura que podría quedar expuesta.

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El operativo es coordinado por el Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE) y reúne a distintas áreas del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. La estrategia combina obras que ya comenzaron, mantenimiento de estructuras existentes y estudios técnicos para definir nuevos trabajos de mitigación.

El objetivo es anticiparse a los escenarios previstos y mejorar la capacidad de conducción del agua para disminuir posibles afectaciones sobre poblaciones, zonas productivas, caminos, infraestructura y servicios esenciales.

Para ordenar el despliegue de maquinaria y recursos, la provincia estableció dos zonas prioritarias. La primera incluye Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil, departamentos alejados donde las características de los ríos y cauces requieren especial atención.

En algunos de estos sectores ya comenzaron las primeras intervenciones, mientras los equipos técnicos continúan recorriendo distintos puntos para detectar nuevas necesidades . La segunda zona comprende Albardón, Sarmiento, Zonda y Ullum, donde se analizan cauces, defensas y lugares que registraron inconvenientes durante crecientes anteriores.

Los relevamientos permitirán determinar qué obras son prioritarias, qué características deberán tener y cuánta maquinaria y horas de trabajo serán necesarias para cada intervención.

Diez kilómetros de trabajos sobre el río Jáchal

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra en el río Jáchal. El Departamento de Hidráulica comenzó a intervenir con dos topadoras en el tramo comprendido entre La Puntilla y El Portezuelo. El operativo abarcará aproximadamente 10 kilómetros de cauce e incluye tareas de encauzamiento y corrección de márgenes para mejorar las condiciones de conducción del agua. Los trabajos se suman al mantenimiento que Hidráulica realiza habitualmente en distintos sectores del departamento.

Entre los sectores intervenidos anteriormente se encuentran Gran China, los ríos Araya y Malla y Los Pajaritos, donde se realizaron trabajos sobre defensas y cauces, además de la construcción de botadores y otras obras para mejorar el comportamiento del agua.

También se prevé incorporar excavadoras y otros equipos pesados. A medida que haya maquinaria disponible, será distribuida en sectores considerados prioritarios, entre ellos Huaco y Mogna, además de colectoras y otros cauces que necesiten limpieza, encauzamiento o medidas de mitigación.

En tanto, en Calingasta ya comenzaron tareas sobre el río Los Patos, donde se realizan trabajos de encauzamiento y corrección de márgenes. La intención es mejorar la conducción del agua y recuperar sectores que requieren mantenimiento antes de los meses de mayores caudales.

Limpian el Dique Soldano para recuperar capacidad

Otro de los puntos estratégicos está ubicado en Rivadavia, donde se trabaja sobre el Dique Soldano. Las tareas incluyen limpieza, remoción de sedimentos y descolmatación del dique y de sectores cercanos.

La infraestructura recibe agua del río Blanco y cumple una función clave en el control del caudal que llega hasta Rivadavia. La acumulación de sedimentos había reducido el volumen de agua que puede recibir, por lo que la intervención apunta a recuperar su capacidad hidráulica y favorecer la conducción del agua dentro del circuito previsto.

Actualmente, el dique se encuentra sin agua, una condición que permite trabajar con maquinaria y dejar preparada la estructura antes de la temporada de mayores caudales. Estas tareas están a cargo de la Dirección de Recursos Energéticos y se complementan con trabajos de Hidráulica en el sistema vinculado al río Blanco.

Buscan recuperar más compuertas del Dique Ignacio de la Roza

El plan también contempla acciones en el Dique Ignacio de la Roza, que posee un sistema de 24 compuertas destinadas a regular y conducir el agua.

Al comienzo de la actual gestión ya se habían realizado reparaciones en algunas de ellas. Ahora se proyecta ampliar esos trabajos para recuperar la mayor cantidad posible de compuertas que actualmente están fuera de servicio. Contar con más mecanismos operativos permitirá mejorar la capacidad de regulación y contar con mayores herramientas ante un eventual aumento significativo de los caudales.

Además, los equipos técnicos estudian una posible limpieza aguas abajo del dique. En ese sector creció abundante vegetación durante los últimos años y existe preocupación por el riesgo de que árboles y otros materiales sean arrastrados por una creciente y terminen generando obstrucciones.

Un operativo que también incluye al sistema eléctrico

La prevención no se limita a ríos, cauces y defensas. También comenzó la evaluación de la infraestructura eléctrica de alta y extra alta tensión que podría quedar expuesta ante deshielos, precipitaciones y mayores caudales.

En ese marco, el EPRE, el Departamento de Hidráulica y equipos técnicos de Naturgy San Juan mantuvieron una primera reunión de coordinación. Allí acordaron avanzar en un relevamiento de instalaciones que podrían verse afectadas por procesos aluvionales, erosión y otros fenómenos asociados al deshielo.

El trabajo conjunto permitirá identificar puntos vulnerables con anticipación y establecer medidas para proteger la infraestructura eléctrica provincial frente a posibles contingencias.

El Gobierno busca llegar preparado al verano

Mientras continúan las obras, los equipos técnicos siguen recorriendo distintos sectores de San Juan para detectar nuevos puntos vulnerables. El análisis comprende cauces, defensas y otras estructuras que podrían quedar expuestas ante crecientes, especialmente aquellas zonas que ya tuvieron inconvenientes durante eventos anteriores.

El plan de Infraestructura forma parte de una estrategia más amplia del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias. En paralelo, otros organismos, entre ellos los ministerios de Familia y Desarrollo Humano y Salud, además de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, trabajan en sus propios mecanismos de prevención y respuesta.

La intención es que cada área tenga definidas sus acciones y recursos antes de que comiencen los meses de mayores caudales. Así, el Gobierno provincial busca llegar al verano con cauces y estructuras estratégicas preparadas y con una respuesta coordinada ante una eventual emergencia.