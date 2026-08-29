    • 29 de agosto de 2026 - 17:22

    Violencia de género: la mordió, la golpeó y volvió a buscarla pese a las prohibiciones, terminó condenado

    Recibió una pena única de casi tres años de prisión condicional por lesiones, amenazas y otros delitos en contexto de violencia de género.

    Violencia de género en Chimbas.&nbsp;

    Violencia de género en Chimbas. 

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    La Justicia de San Juan condenó a Lionel Alexander Torres a una pena única de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por una serie de hechos de violencia, amenazas y desobediencia a órdenes judiciales cometidos contra la madre de su hijo.

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    La última resolución fue dictada el 20 de agosto por el juez Diego Manuel Sanz, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó al imputado por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.

    Agresiones durante un cumpleaños y en la vía pública

    El primero de los hechos ocurrió el 28 de febrero de este año, cerca de las 23, en una vivienda del barrio 2 de Abril, en Chimbas. Según quedó acreditado, durante el festejo del cumpleaños del hijo que ambos tienen en común, Torres ingresó al domicilio y, tras insultar a la víctima, le dio una cachetada en el rostro antes de retirarse.

    Dos días después volvió a protagonizar otro episodio. La mujer caminaba junto a su hermana y una amiga por la zona de calles 3 de Febrero y Manuel Hábiles cuando Torres la abordó. En medio del incidente, intentó arrebatar al hijo menor de los brazos de la hermana de la víctima, le dio una patada a la mujer e inició un forcejeo que terminó cuando intervino una vecina.

    Amenazas y reiterados incumplimientos judiciales

    Pero los episodios continuaron durante los meses siguientes y fueron analizados en otra audiencia de juicio abreviado realizada el 10 de agosto ante el juez Juan Gabriel Meglioli.

    En esa oportunidad se unificaron cuatro legajos por distintos hechos ocurridos entre mayo y agosto. Entre ellos figuraron mensajes amenazantes, agresiones físicas, daños a teléfonos celulares y reiterados acercamientos a la víctima, pese a que pesaban sobre Torres prohibiciones judiciales.

    Uno de los hechos más violentos ocurrió el 31 de mayo, cuando la mujer descendió de un colectivo en Chimbas con su hijo en brazos. Según la acusación, Torres intentó abrazarla, la insultó, la mordió en la nariz y luego le dio un golpe de puño en la boca.

    También fue acusado de acercarse reiteradamente a la mujer pese a las restricciones vigentes y de protagonizar otros incidentes mientras ella se encontraba con su hijo menor.

    Una pena única de 2 años y 6 meses

    El 10 de agosto, Torres había recibido una condena de dos años de prisión condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

    Posteriormente, el juez Sanz impuso seis meses de prisión condicional por los otros dos hechos y unificó ambas sanciones en una pena única de dos años y seis meses de prisión condicional.

    Además, durante dos años deberá fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Presos Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes y mantenerse a no menos de 300 metros de la víctima. También tiene prohibido realizar actos molestos o perturbadores contra ella por cualquier medio.

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