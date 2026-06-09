    • 9 de junio de 2026 - 07:31

    Secuestraron dos motos con pedidos de captura y numeraciones adulteradas en Sarmiento y Chimbas

    Los procedimientos para recuperar las motos fueron realizados por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes.

    Moto secuestrada. Foto: Policía de San Juan.

    Moto secuestrada. Foto: Policía de San Juan.

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    La Policía de San Juan logró secuestrar dos motos con graves irregularidades legales durante distintos procedimientos realizados en los departamentos Sarmiento y Chimbas. Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, que detectó pedidos de secuestro vigentes, numeraciones adulteradas y el uso de una patente apócrifa.

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    Uno de los procedimientos se concretó en la localidad de Media Agua, en Sarmiento, donde los investigadores interceptaron una motocicleta Yamaha XTZ 125 cc que circulaba sin chapa patente.

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    Moto secuestrada. Foto: Polic&iacute;a de San Juan.

    Moto secuestrada. Foto: Policía de San Juan.

    Tras realizar las pericias correspondientes, los especialistas determinaron que el rodado presentaba una situación particular: el cuadro tenía un pedido de secuestro activo en la provincia de San Juan, mientras que el motor pertenecía a otro vehículo denunciado como robado en Mendoza. Debido a esta combinación de piezas de distintos rodados sustraídos, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la UFI Genérica.

    En un operativo paralelo desarrollado en el departamento Chimbas, en la intersección de calle Centenario y la lateral de Ruta Nacional 40, los efectivos detectaron una motocicleta Honda Wave que circulaba con un dominio apócrifo.

    Al profundizar la inspección, los peritos constataron que tanto la numeración del motor como la del cuadro habían sido adulteradas. Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado de manera inmediata y quedó bajo disposición de la Justicia para avanzar con la investigación correspondiente.

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