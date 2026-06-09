Secuestraron dos motos con pedidos de captura y numeraciones adulteradas en Sarmiento y Chimbas

Los procedimientos para recuperar las motos fueron realizados por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes.

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La Policía de San Juan logró secuestrar dos motos con graves irregularidades legales durante distintos procedimientos realizados en los departamentos Sarmiento y Chimbas. Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, que detectó pedidos de secuestro vigentes, numeraciones adulteradas y el uso de una patente apócrifa.

Uno de los procedimientos se concretó en la localidad de Media Agua, en Sarmiento, donde los investigadores interceptaron una motocicleta Yamaha XTZ 125 cc que circulaba sin chapa patente.

image Moto secuestrada. Foto: Policía de San Juan.

Tras realizar las pericias correspondientes, los especialistas determinaron que el rodado presentaba una situación particular: el cuadro tenía un pedido de secuestro activo en la provincia de San Juan, mientras que el motor pertenecía a otro vehículo denunciado como robado en Mendoza. Debido a esta combinación de piezas de distintos rodados sustraídos, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la UFI Genérica.

En un operativo paralelo desarrollado en el departamento Chimbas, en la intersección de calle Centenario y la lateral de Ruta Nacional 40, los efectivos detectaron una motocicleta Honda Wave que circulaba con un dominio apócrifo.