Aikido Godogeiko San Juan: Un encuentro más que especial

El Aikido Godogeiko San Juan es un encuentro nacional de practicantes de aikido, organizado por la Organización Aikido Aikikai Latinoamericana de San Juan . Se celebra en nuestra provincia de manera ininterrumpida desde el año 2013, con la única excepción del año 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

La palabra Godogeiko significa literalmente “practicar todos juntos”, y refleja el espíritu del evento: un espacio de práctica, intercambio y confraternización. A diferencia de los torneos o competencias deportivas, el Godogeiko es un seminario que promueve la continuidad de la práctica y la difusión de la filosofía del aikido, disciplina conocida como “el Arte de la Paz”.

El principal objetivo del seminario es fomentar el encuentro entre maestros, practicantes y escuelas de todo el país, en un marco de respeto, armonía y aprendizaje mutuo. A lo largo de sus doce ediciones, ha contado con la participación de numerosos referentes del aikido a nivel nacional e internacional, entre ellos: Roberto Palma (Buenos Aires), Armando Hamada (Tucumán), Juan de Dios Zazari (Mar del Plata), Gonzalo Palma (Buenos Aires), Dennis Kano (Brasil), Ernesto Liaci (Salta), Nicolás Leni (Buenos Aires), Andrea Tazzoli (Buenos Aires), Pablo Tolone (Buenos Aires), Juan Tolone (Buenos Aires), Marcelo Ruiz (San Juan), Darío Ferrari (San Juan), Sergio Perulán (Mendoza) y Jorge Irrazabal (San Luis), entre otros.

La décimo tercera edición del Aikido Godogeiko Aikikai contará con la presencia de doce exponentes; por la Organización Aikido Aikikai Latinoamericana: Roberto Palma (Buenos Aires), Ernesto Liaci (Salta), Andrea Tazzoli (Buenos Aires), Hernán Gauna (Buenos Aires), Leandro Micchele (Rosario), Darío Ferrari (San Juan) y Paula Arias (Buenos Aires); por la Fundación Aikido Argentina: Daniel Lucero (La Pampa), Pablo Tolone (Buenos Aires), Fernando Maldonado (San Miguel), Marcelo Ruiz (San Juan) y Sergio Perulán (Mendoza).

El evento se realizará en la sede de A.P.U.N.J.S. (Laprida 1112 Oeste, Capital) el día sábado 15 de agosto en dos turnos: 9 a 13 y 15 a 19.

El seminario es abierto a todas las escuelas y graduaciones. El arancel es de $30.000 pagando hasta el 10 de agosto y $35.000 pagando hasta el día del evento. El público en general puede asistir para presenciar y tomar de manera gratuita alguna de las 12 clases a elección.

Para mayor información contactarse vía mail a [email protected] y/o [email protected]; o bien por Whatsapp a los teléfonos 264-5096209 y/o 264-5438037.

QUE ES EL AIKIDO

El Aikido es un arte marcial de origen japonés. Fundado por el Maestro Morihei Ueshiba (1883-1969) para la armonización del ser humano con la naturaleza y formar mejores hombres y mujeres. El principio general del entrenamiento en esta arte marcial se basa en la unificación de la mente y el cuerpo. Todo ello con firmes bases en la armonía, el amor y el cuidado de los individuos y la naturaleza. Los principios básicos rectores del Aikido se resumen en el respeto de la humanidad a través del cuidado del hombre y de todo ser que habita esta tierra para lograr convertir nuestra tierra en un mundo pacifico y de respeto para la sana convivencia humana y de todas las especies.

El Aikido es un camino abierto a todas las personas que aspiren a ser uno con la naturaleza y respetarla. “AI”()se interpreta como armonía o unión: "KI"() es la energía universal o espíritu y "DO"() es camino o vía. Las puertas del Aikido están abiertas personas de todas las edades, sexo, nacionalidades. credos y razas. Es importante destacar que no se trata de una religión sino de una conciencia filosófica que excede el marco religioso para convertirse en un arte de práctica convivencial.

Las prácticas marciales se realizan en un marco de respeto, cordialidad y camaradería. La vida en el Aikido implica además la responsabilidad en el cuidado de sí mismo y del otro como marco de convivencia pacífico y en unión. Actualmente el Aikido se practica en más de 90 países en el mundo y enseñándose en facultades, colegios primario, secundarios y colegios de enseñanzas especiales

ANIVERSARIO DE OAAL SAN JUAN

En el marco del XIII Aikido Godogeiko, la escuela San Juan celebra también sus veinte años de existencia. En septiembre de 2006 el doctor Mario Montenegro organizó la primera visita de Roberto Palma Sensei, presidente de la en ese entonces llamada Organización Argentina de Aikido con el sueño de practicar y difundir el aikido en nuestra provincia. Dicho sueño se materializó en una exhibición abierta al público en general, llevada a cabo en el Club de Leones, ubicado en aquel momento en calles Entre Ríos y San Agustín, Capital. En noviembre del mismo año, se comenzaron a dictar las clases

Desde el año 2011 el Sensei Darío Ferrari, Tercer Dan Aikikai, está al frente de las actividades de la O.A.A.L. en la provincia de San Juan, no solo del entrenamiento marcial, sino también acciones para promover y difundir la práctica y la filosofía del Aikido, incluyendo exhibiciones en eventos culturales y en colegios, entrevistas en diversos medios de difusión.

La O.A.A.L. San Juan tiene una segunda tradición, además del Aikido Godogeiko. Desde el año 2021 se realiza el ciclo de verano “Aikido en el Parque” todos los días miércoles de diciembre, enero y febrero, el cual consiste en clases de armas tradicionales -espada de madera (bokken) y bastón (jo)- al aire libre (tradicionalmente el espacio elegido el sector del Museo de Historia Urbana del Parque de Mayo que está sobre calle 25 de Mayo). Estás clases son gratuitas y abiertas a practicantes de cualquier estilo marcial y público en general que deseen participar.

En la actualidad la O.A.A.L. San Juan realiza sus actividades en dos dojos: Kaizen Dojo en dos sedes en Capital: la sede central en pleno Centro de San Juan y en el Complejo Deportivo “El Palomar” de la U.N.S.J. a cargo del Sensei Darío Ferrari. Ryutsu Dojo en el departamento Rivadavia, a cargo del Shidoin Juan Manuel Vizcaíno.