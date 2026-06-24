Un auto volcó en Ullum y bomberos rescataron de urgencia a una conductora atrapada

El siniestro ocurrió en la Ruta 60 y obligó a un operativo de emergencia para liberar a la mujer.

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Un violento vuelco registrado en la Ruta 60 dejó como saldo a una conductora con lesiones y atrapada dentro de su vehículo, lo que activó un operativo de rescate de urgencia por parte de personal de emergencias.

Por causas que aún se intentan establecer, la mujer perdió el control del rodado mientras circulaba por la zona y terminó volcando sobre la calzada. El impacto provocó que quedara aprisionada en el habitáculo, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Ante esta situación, acudieron al lugar bomberos y personal sanitario, quienes trabajaron para estabilizar la escena y proceder a la extracción de la conductora. El operativo se desarrolló en condiciones complejas debido al estado en que quedó el vehículo tras el siniestro.