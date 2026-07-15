    • 15 de julio de 2026 - 20:00

    Argentina vs España: la IA predijo el resultado exacto de la gran final del Mundial 2026

    Tras acertar el triunfo argentino sobre Inglaterra en semifinales, la inteligencia artificial volvió a analizar el presente de ambos seleccionados y proyectó cómo podría terminar la definición de la Copa del Mundo.

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    El choque reunirá a las dos selecciones que mejor fútbol mostraron durante el torneo. Argentina llega fortalecida tras eliminar a Inglaterra por 2-1 y con la confianza de haber superado una fase eliminatoria muy exigente. España, en tanto, accedió a la definición luego de vencer con autoridad a Francia y ratificar el nivel que exhibió durante toda la competencia.

    El análisis de la IA

    Según el modelo, se trata del partido más equilibrado del Mundial y no existe un favorito amplio. Sin embargo, Argentina parte con una leve ventaja por su experiencia en finales, la fortaleza mental que mostró en los momentos decisivos y la eficacia para resolver partidos cerrados.

    La IA asignó las siguientes probabilidades:

    • Argentina campeón: 52%.
    • España campeón: 48%.

    Además, estimó que las chances de que el encuentro se defina en los 90 minutos son bajas debido al estilo de ambos equipos.

    Probabilidades del desarrollo del partido

    • Argentina gana en los 90 minutos: 28%.
    • España gana en los 90 minutos: 24%.
    • El partido va al alargue: 48%.

    Si la final llega a los penales, el análisis considera que la diferencia será mínima, aunque le otorga una ligera ventaja a la Selección argentina por su historial reciente en definiciones de este tipo.

    El resultado más probable

    La inteligencia artificial proyecta una final muy táctica, con pocas situaciones de gol y mucho protagonismo de los mediocampos.

    Su marcador más probable es un empate 1-1 en los 90 minutos, con una definición en el tiempo suplementario o desde el punto del penal.

    En cuanto al desenlace, la predicción favorece a la Albiceleste: Argentina terminaría imponiéndose por penales y conseguiría el bicampeonato del mundo, luego de una final considerada por la IA como la más pareja de toda la Copa del Mundo.

    De esta manera, el modelo vuelve a inclinarse por la Selección argentina, aunque remarca que la diferencia con España es mínima y que cualquier detalle —una pelota parada, una genialidad individual o una atajada decisiva— podría definir al nuevo campeón del mundo.

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