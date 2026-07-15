Argentina vs España: la IA predijo el resultado exacto de la gran final del Mundial 2026

Después de acertar el resultado de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, donde había anticipado un triunfo albiceleste en un partido muy parejo, la inteligencia artificial volvió a poner la lupa sobre el Mundial 2026 y se animó a pronosticar quién levantará la Copa en la esperada final entre Argentina y España.

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El choque reunirá a las dos selecciones que mejor fútbol mostraron durante el torneo. Argentina llega fortalecida tras eliminar a Inglaterra por 2-1 y con la confianza de haber superado una fase eliminatoria muy exigente. España, en tanto, accedió a la definición luego de vencer con autoridad a Francia y ratificar el nivel que exhibió durante toda la competencia.

Según el modelo, se trata del partido más equilibrado del Mundial y no existe un favorito amplio. Sin embargo, Argentina parte con una leve ventaja por su experiencia en finales, la fortaleza mental que mostró en los momentos decisivos y la eficacia para resolver partidos cerrados.

Además, estimó que las chances de que el encuentro se defina en los 90 minutos son bajas debido al estilo de ambos equipos.

Probabilidades del desarrollo del partido

Argentina gana en los 90 minutos: 28%.

28%. España gana en los 90 minutos: 24%.

24%. El partido va al alargue: 48%.

Si la final llega a los penales, el análisis considera que la diferencia será mínima, aunque le otorga una ligera ventaja a la Selección argentina por su historial reciente en definiciones de este tipo.

El resultado más probable

La inteligencia artificial proyecta una final muy táctica, con pocas situaciones de gol y mucho protagonismo de los mediocampos.

Su marcador más probable es un empate 1-1 en los 90 minutos, con una definición en el tiempo suplementario o desde el punto del penal.

En cuanto al desenlace, la predicción favorece a la Albiceleste: Argentina terminaría imponiéndose por penales y conseguiría el bicampeonato del mundo, luego de una final considerada por la IA como la más pareja de toda la Copa del Mundo.

De esta manera, el modelo vuelve a inclinarse por la Selección argentina, aunque remarca que la diferencia con España es mínima y que cualquier detalle —una pelota parada, una genialidad individual o una atajada decisiva— podría definir al nuevo campeón del mundo.