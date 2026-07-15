Argentina vs España: la IA predijo el resultado exacto de la gran final del Mundial 2026

Después de acertar el resultado de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, donde había anticipado un triunfo albiceleste en un partido muy parejo, la inteligencia artificial volvió a poner la lupa sobre el Mundial 2026 y se animó a pronosticar quién levantará la Copa en la esperada final entre Argentina y España.
El choque reunirá a las dos selecciones que mejor fútbol mostraron durante el torneo. Argentina llega fortalecida tras eliminar a Inglaterra por 2-1 y con la confianza de haber superado una fase eliminatoria muy exigente. España, en tanto, accedió a la definición luego de vencer con autoridad a Francia y ratificar el nivel que exhibió durante toda la competencia.
El análisis de la IA
Según el modelo, se trata del partido más equilibrado del Mundial y no existe un favorito amplio. Sin embargo, Argentina parte con una leve ventaja por su experiencia en finales, la fortaleza mental que mostró en los momentos decisivos y la eficacia para resolver partidos cerrados.
La IA asignó las siguientes probabilidades:
- Argentina campeón: 52%.
- España campeón: 48%.
Además, estimó que las chances de que el encuentro se defina en los 90 minutos son bajas debido al estilo de ambos equipos.
Probabilidades del desarrollo del partido
- Argentina gana en los 90 minutos: 28%.
- España gana en los 90 minutos: 24%.
- El partido va al alargue: 48%.
Si la final llega a los penales, el análisis considera que la diferencia será mínima, aunque le otorga una ligera ventaja a la Selección argentina por su historial reciente en definiciones de este tipo.
El resultado más probable
La inteligencia artificial proyecta una final muy táctica, con pocas situaciones de gol y mucho protagonismo de los mediocampos.
Su marcador más probable es un empate 1-1 en los 90 minutos, con una definición en el tiempo suplementario o desde el punto del penal.
En cuanto al desenlace, la predicción favorece a la Albiceleste: Argentina terminaría imponiéndose por penales y conseguiría el bicampeonato del mundo, luego de una final considerada por la IA como la más pareja de toda la Copa del Mundo.
De esta manera, el modelo vuelve a inclinarse por la Selección argentina, aunque remarca que la diferencia con España es mínima y que cualquier detalle —una pelota parada, una genialidad individual o una atajada decisiva— podría definir al nuevo campeón del mundo.