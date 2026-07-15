Argentina vs Inglaterra: tras el 0-0 del primer tiempo, la IA predijo cómo terminará el partido

Antes del inicio del segundo tiempo de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra , el empate sin goles dejó todo abierto. Sin embargo, un análisis realizado por inteligencia artificial se animó a pronosticar qué podría ocurrir en los últimos 45 minutos.

Una supercomputadora simuló 25.000 veces el partido de Argentina e Inglaterra y predijo al ganador

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Luego de un primer tiempo muy disputado, con pocas situaciones claras y un desarrollo marcado por la intensidad física, la IA consideró que Argentina tiene una leve ventaja para quedarse con el partido , aunque advirtió que el desenlace más probable es que la definición se extienda más allá del tiempo reglamentario.

Según el análisis, la Selección de Lionel Scaloni terminó la primera mitad con mejores sensaciones. El equipo argentino logró controlar más tiempo la pelota y generó los acercamientos más peligrosos, mientras que Inglaterra apostó por un juego de mucha presión y despliegue físico, aunque le costó transformar las recuperaciones en situaciones de riesgo.

En base a lo mostrado durante los primeros 45 minutos, la inteligencia artificial asignó un 55% de probabilidades de victoria para Argentina , frente a un 45% para Inglaterra , aunque aclaró que se trata de un partido extremadamente parejo.

El pronóstico elaborado por la IA distribuye las posibilidades de esta manera:

Argentina gana en los 90 minutos: 35%.

35%. El partido se va al alargue: 45%.

45%. Inglaterra gana en los 90 minutos: 20%.

Además, señaló que si el encuentro termina definiéndose por penales, las chances prácticamente se igualan y el desenlace pasa a depender de detalles mínimos, como el rendimiento de los arqueros y la eficacia de los ejecutantes.

El resultado más probable

Más allá de considerar que el alargue aparece como el escenario con mayores probabilidades, la inteligencia artificial también se animó a proyectar un marcador.

Su predicción principal es un triunfo de Argentina por 1-0, con un gol convertido en el tramo final del partido, producto de una jugada aislada, una pelota parada o una acción individual que rompa la paridad de un encuentro muy cerrado.

Como suele ocurrir en este tipo de semifinales, la IA concluyó que el partido probablemente se resolverá por un detalle, ya que ninguno de los dos equipos logró imponer una superioridad clara durante el primer tiempo.