El mejor ataque contra la mejor defensa: por qué Argentina versus España es la final perfecta

No reparemos en el infarto. No ahondemos en el abismo del minuto a minuto ni nos concentremos en el orgullo de gritar hasta que nos estalla la cabeza. Vamos sólo a la estadística. Argentina, con 19 goles convertidos, tiene el mejor ataque de este Mundial. Y España, con 1 solo gol recibido, tiene la defensa más sólida. Lo del domingo no será sólo la definición de este campeonato inolvidable. Será la final perfecta.

No sólo por eso, sino además por trayectoria y estilos, el partido decisivo reunirá a los dos seleccionados que mejor jugaron y más convencieron durante la competencia.

Los números son el primer argumento. Argentina llega a las puertas de la final como el equipo más goleador del campeonato. Con 19 tantos convertidos en siete partidos (y 7 recibidos) , la Scaloneta exhibió el ataque más poderoso del Mundial , una maquinaria ofensiva capaz de generar situaciones de gol de todas las maneras posibles: mediante la posesión, la presión alta, el contraataque o la inspiración individual de Lionel Messi y de un plantel que nunca dependió exclusivamente de su capitán.

España, por su parte, construyó un camino distinto, aunque igual de convincente. Apenas recibió un gol en todo el torneo (logró marcar 13) y convirtió a su defensa en una auténtica fortaleza. No fue casualidad que eliminara a selecciones de enorme jerarquía prácticamente sin sufrir. La Roja volvió a demostrar que controlar la pelota sigue siendo la mejor forma de defenderse y que un equipo puede dominar partidos enteros sin necesidad de ganar por goleadas.

Ahí aparece el atractivo de esta final. No será únicamente Argentina contra España. Será el mejor ataque del Mundial frente a la defensa más sólida del campeonato. Será el choque entre dos filosofías exitosas que encontraron caminos diferentes para alcanzar el mismo objetivo.

Argentina representa el vértigo, la recuperación, la fortaleza mental y la resiliencia. Es un equipo que acelera cuando detecta espacios, que tiene variantes ofensivas en todos los sectores de la cancha y que, aun cuando el rival logra contener a Messi, encuentra respuestas en otras figuras. Además, su promedio de casi tres goles por partido refleja una capacidad ofensiva que ningún otro seleccionado consiguió sostener durante el torneo.

España, en cambio, convirtió el orden en un arte. Su altísimo porcentaje de precisión en los pases y la serenidad para administrar cada encuentro le permitieron minimizar riesgos. La sensación que transmitió durante el Mundial fue la de un equipo que casi nunca perdió el control de los partidos y que obligó a todos sus rivales a jugar incómodos.

Las estadísticas avanzadas también respaldan esa percepción. Argentina figura entre los equipos que más ocasiones claras genera por encuentro, mientras que España lidera los registros defensivos tanto en goles recibidos como en oportunidades concedidas. No se trata únicamente de una cuestión estética: ambos dominaron el torneo desde la eficacia.

En una época en la que muchas finales terminan siendo excesivamente tácticas y conservadoras, un duelo entre argentinos y españoles ofrecerá un atractivo adicional. Será un enfrentamiento de estilos, de escuelas futbolísticas y de formas de entender el juego. La agresividad ofensiva sudamericana contra la precisión colectiva europea. La creatividad frente al control. El desequilibrio individual frente a la organización colectiva.

También habrá un componente simbólico de mucho peso. Argentina es la vigente campeona del mundo y buscará defender la corona conquistada en Qatar. España, campeona en Sudáfrica 2010, demostrará que logró reconstruirse para volver a competir por el máximo título. Dos selecciones con identidad definida, entrenadores que potenciaron una idea de juego y futbolistas capaces de resolver partidos en los momentos decisivos.

Por supuesto, el domingo otra vez quedaremos cara a cara con el infarto. Con el abismo. Pero también con el grito y con el orgullo. Será un capítulo de oro en la historia, será una experiencia que nos marcará toda la vida.