    • 18 de junio de 2026 - 12:57

    Servicio Penitenciario Provincial: presos refaccionan la Capilla del Carmen

    Esta iniciativa del Servicio Penitenciario Provincial permitirá recuperar un espacio emblemático de la comunidad y fortalecer la reinserción social.

    El Servicio Penitenciario Provincial lleva adelante el programa Refaccionando Espacios Comunitarios.

    El Servicio Penitenciario Provincial lleva adelante el programa 'Refaccionando Espacios Comunitarios'.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El Servicio Penitenciario Provincial puso en marcha un proyecto con un fuerte sentido comunitario y de reinserción. Se trata de “Refaccionando Espacios Comunitarios”, un programa integral en el que participan personas privadas de la libertad y que permitirá la recuperación edilicia de la histórica Capilla del Carmen, un lugar de gran valor histórico y religioso.

    Leé además

    Personal del Servicio Penitenciario Provincial se capacitó en Medicina Táctica.

    Personal del Servicio Penitenciario Provincial se capacitó para fortalecer su repuesta ante emergencias
    santa lucia vivio una emotiva promesa de lealtad a la bandera con alumnos y personas mayores

    Santa Lucía vivió una emotiva Promesa de Lealtad a la Bandera con alumnos y personas mayores

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta propuesta busca que las personas privadas de la libertad (PPL) en San Juan aporten su mano de obra y los conocimientos adquiridos en los talleres del penal en beneficio directo de la sociedad, consolidando al mismo tiempo sus procesos de capacitación y sus posibilidades reales de reinserción social.

    image
    Internos del Servicio Penitenciario Provincial trabajan bajo un estricto control.

    Internos del Servicio Penitenciario Provincial trabajan bajo un estricto control.

    Propuesta del Servicio Penitenciario Provincial

    Los trabajos en el edificio, ubicado en la intersección de la Avenida de Circunvalación y calle Matías Zaballa, están a cargo de un grupo de PPL que ya se encuentran incorporadas formalmente al régimen de salidas transitorias. El objetivo central de la intervención consiste en transformar el esfuerzo y el tiempo de las PPL en acciones tangibles que impacten de manera positiva en el entorno, contribuyendo activamente a la preservación de un lugar de encuentro fundamental para los sanjuaninos.

    Tareas bajo un estricto control

    Las tareas de infraestructura, mantenimiento y puesta en valor se desarrollan bajo una estricta planificación logística. El desarrollo de cada jornada cuente con un dispositivo de seguridad y acompañamiento permanente coordinado de forma directa por el Servicio Penitenciario Provincial.

    image

    Para garantizar el correcto avance de las obras y las máximas condiciones de prevención, el contingente de trabajadores está custodiado y coordinado por un equipo multidisciplinario compuesto por dos efectivos especializados en albañilería que guían la técnica constructiva, un técnico en ecohigiene y seguridad, dos celadores encargados del orden general, un responsable del proyecto, dos agentes del área de requisa y dos efectivos abocados exclusivamente al traslado seguro de los operarios.

    A lo largo del proyecto, los participantes llevan adelante una amplia variedad de labores técnicas que incluyen refacciones de albañilería, tareas de pintura integral, mantenimiento edilicio y la recuperación estructural de distintos sectores del edificio que evidenciaban el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. El plazo estimado para la finalización de los trabajos y la entrega de la obra es de 35 días, período durante el cual se mantendrá la supervisión técnica y de seguridad constante por parte del personal especializado de la institución penitenciaria.

    image

    Los objetivos detrás de la obra

    Más allá del beneficio arquitectónico y estético para la Capilla del Carmen, la propuesta persigue una meta mucho más profunda vinculada al tratamiento penitenciario moderno. La participación en este tipo de obras en contextos reales permite a las PPL fortalecer de manera práctica sus hábitos laborales, promover la responsabilidad individual, sumar experiencia comprobable y asimilar valores esenciales como el compromiso, el respeto mutuo y el trabajo en equipo. De esta manera, la articulación entre las instituciones públicas y la sociedad civil se traduce en una acción concreta que no sólo recupera el patrimonio sanjuanino, sino que también tiende un puente sólido hacia la inserción laboral y la reparación comunitaria.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La renovación de la Difunta Correa disparó las visitas y consolida al paraje como un polo turístico

    La renovación de la Difunta Correa disparó las visitas y consolida al paraje como un polo turístico

    Quini 6.

    Dos sanjuaninos ganaron más de 1 millón de pesos en el Quini 6

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rivadavia lanza la segunda edicion de cuyanas al fuego: se busca la mejor asadora de san juan

    Rivadavia lanza la segunda edición de Cuyanas al Fuego: se busca la mejor asadora de San Juan

    Por Fabiana Juarez
    Definieron cómo continuarán las clases después del receso invernal

    Vacaciones de invierno en San Juan 2026: cuándo arranca el receso escolar

    Por Redacción Diario de Cuyo