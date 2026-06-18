    • 18 de junio de 2026 - 12:15

    Dos sanjuaninos ganaron más de 1 millón de pesos en el Quini 6

    Dos apuestas realizadas en agencias de Capital resultaron premiadas en la modalidad Segunda Vuelta.

    Quini 6.

    Quini 6.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan volvió a celebrar la fortuna en el Quini 6. Dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en sorteos recientes de la tradicional lotería y obtuvieron premios que, sumados, superan los 2,6 millones de pesos.

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    De acuerdo con la información difundida por la Caja de Acción Social, uno de los afortunados ganó $1.416.640 con un ticket vendido en la agencia 743 de Capital, mientras que otro jugador obtuvo $1.225.435 gracias a una apuesta realizada en la agencia 099, también ubicada en Capital.

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    Ambos premios corresponden a la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6, una de las categorías más populares del juego.

    La noticia vuelve a poner a San Juan entre las provincias favorecidas por la suerte en los sorteos nacionales. Aunque no se conocieron detalles sobre la identidad de los ganadores, sí trascendió que las apuestas fueron realizadas en agencias de la Capital sanjuanina.

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