Dos sanjuaninos ganaron más de 1 millón de pesos en el Quini 6

Dos apuestas realizadas en agencias de Capital resultaron premiadas en la modalidad Segunda Vuelta.

San Juan volvió a celebrar la fortuna en el Quini 6. Dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en sorteos recientes de la tradicional lotería y obtuvieron premios que, sumados, superan los 2,6 millones de pesos.

image

De acuerdo con la información difundida por la Caja de Acción Social, uno de los afortunados ganó $1.416.640 con un ticket vendido en la agencia 743 de Capital, mientras que otro jugador obtuvo $1.225.435 gracias a una apuesta realizada en la agencia 099, también ubicada en Capital.

image

Ambos premios corresponden a la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6, una de las categorías más populares del juego.