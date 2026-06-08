Fiscalía investiga si hubo negligencia en las tragedias de Rawson y Ullum que dejaron dos motociclistas muertos

La Unidad Fiscal Delitos Especiales avanza en la investigación de dos tragedias ocurridas durante el fin de semana en San Juan , que terminaron con la muerte de dos motociclistas en los departamentos de Rawson y Ullum. Si bien las primeras hipótesis apuntan a accidentes sin participación de terceros, la Fiscalía busca determinar si existieron conductas negligentes o circunstancias evitables que hayan contribuido a los desenlaces fatales.

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El fiscal Roberto Ginsberg brindó detalles sobre ambos casos durante una rueda de prensa y explicó cuáles son las medidas que aún restan para esclarecer completamente los hechos.

El primero de los siniestros ocurrió durante la mañana del domingo sobre calle San Miguel, en Rawson . La víctima fue identificada como Iván David Cortez Díaz, de 18 años, quien circulaba en una motocicleta Honda 125 cc cuando perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un poste de alumbrado público.

Según explicó Ginsberg, el joven transitaba por una recta asfaltada que se encontraba en buen estado de conservación. Las pericias realizadas hasta el momento permitieron descartar la participación de otro vehículo en el hecho.

"La motocicleta pasa a una velocidad elevada", señaló el fiscal al referirse a las imágenes obtenidas de una cámara de seguridad cercana, aunque aclaró que todavía no se pudo establecer con precisión la velocidad al momento del impacto. "La motocicleta pasa a una velocidad elevada", señaló el fiscal al referirse a las imágenes obtenidas de una cámara de seguridad cercana, aunque aclaró que todavía no se pudo establecer con precisión la velocidad al momento del impacto.

Las primeras actuaciones indican que el motociclista habría pisado la banquina este de la calzada antes de colisionar contra el poste. Como consecuencia del fuerte golpe, sufrió un traumatismo craneofacial grave que le provocó la muerte instantánea.

Ahora, los investigadores aguardan los resultados de los análisis toxicológicos realizados durante la autopsia para determinar si existía presencia de alcohol o drogas en el organismo del joven. Esos estudios podrían resultar determinantes para establecer si hubo alguna conducta imprudente que influyera en el accidente.

El caso de Marcelo Carvajal en Ullum

La segunda tragedia tuvo lugar en una remota zona montañosa de Ullum, a más de 35 kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 54.

La víctima fue Marcelo Eduardo Carvajal, de 29 años, quien había salido el sábado por la mañana junto a un amigo para recorrer el paraje conocido como Aguas Frescas a bordo de motocicletas tipo enduro.

De acuerdo con el relato reconstruido por la Fiscalía, ambos permanecieron en la zona hasta la tarde. Sin embargo, durante el regreso se separaron debido a problemas mecánicos en una de las motos. El acompañante aseguró que perdió contacto visual con Carvajal y, ante la falta de señal telefónica y la llegada de la noche, regresó por sus propios medios para informar a la familia.

El cuerpo fue hallado recién durante la mañana del domingo en una zona de difícil acceso conocida como Puesto Ladesa.

Las pericias preliminares indican que Carvajal circulaba por un terreno irregular cuando llegó a una pendiente de más de dos metros y medio que aparentemente no advirtió. La motocicleta impactó contra el suelo rocoso y el conductor fue despedido varios metros.

La autopsia determinó que falleció como consecuencia de un politraumatismo con lesiones graves en la zona abdominal.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que el motociclista llevaba el casco dentro de una mochila y no colocado sobre su cabeza al momento del accidente. Además, tampoco utilizaba otros elementos de protección habitualmente empleados para la práctica del enduro, como pechera o botas especiales.

¿Hubo negligencia?

Por el momento, ninguna de las investigaciones presenta indicios de participación de terceros. Sin embargo, la Fiscalía busca establecer si existieron conductas negligentes que hayan incrementado los riesgos en ambos casos.

En Rawson, los estudios toxicológicos y la determinación de la velocidad serán claves para entender por qué el joven perdió el dominio de la motocicleta en una calzada que se encontraba en buenas condiciones.

En Ullum, los investigadores analizan las condiciones del recorrido, la ausencia de equipamiento de seguridad y las circunstancias que llevaron a que Carvajal transitara de noche por un sector montañoso de extrema complejidad.

Ginsberg destacó que en la zona donde ocurrió el accidente de Ullum no existen restricciones para circular y que incluso hay señalización vial advirtiendo sobre curvas peligrosas, por lo que, en principio, no se detectaron irregularidades vinculadas a la infraestructura del lugar.

Mientras avanzan las pericias y se incorporan nuevos elementos de prueba, ambas causas continúan bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales con el objetivo de determinar con precisión qué ocurrió en cada uno de los hechos que conmocionaron a San Juan durante el fin de semana.