    • 24 de julio de 2026 - 07:24

    Secuestran una moto con pedido de captura durante un control en Sarmiento

    El procedimiento se realizó en Villa Media Agua. La motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto simple iniciada en 2025.

    La moto secuestrada por la Policía.

    La moto secuestrada por la Policía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una motocicleta con pedido de secuestro vigente fue recuperada este miércoles durante un operativo de control vehicular en Villa Media Agua, departamento Sarmiento. El rodado había sido denunciado como robado y quedó a disposición de la Justicia.

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    El operativo fue llevado adelante por efectivos de la División Policía Caminera D7 Tránsito sobre la intersección de las rutas provinciales 262 y 153.

    En ese lugar, los uniformados detuvieron la marcha de un hombre de apellido González, quien circulaba en una Zanella ZB 110 cc de color negro y rojo.

    Al verificar el número de motor en el Sistema Digital, constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo desde el 14 de marzo de 2025, en el marco de una causa por hurto simple.

    Interviene la UFI de Delitos contra la Propiedad

    Tras confirmar la situación del rodado, los efectivos dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las actuaciones correspondientes.

    La moto fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para continuar con la investigación iniciada tras la denuncia radicada en la Comisaría 13ª.

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