    • 7 de junio de 2026 - 23:41

    Tragedia en Ullum: quién era el joven de 29 años que murió tras caer por un barranco mientras hacía enduro

    Un joven fue hallado sin vida en una zona montañosa de difícil acceso en Ullum, luego de permanecer desaparecido desde la tarde del sábado. Investigan una presunta muerte accidental mientras realizaba una travesía en motocicleta.

    Tragedia en Ullum: Marcelo Eduardo Carvajal falleció tras caer por un barranco.

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    El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 de este domingo en el paraje conocido como Puesto Ladesa, ubicado a unos 35 kilómetros al oeste de la Ruta Provincial 54. Se trata de un sector de montaña de muy difícil acceso, al que solo se puede llegar mediante vehículos 4x4 o a caballo.

    Según informaron desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Carvajal había concurrido el sábado junto a un amigo a bordo de motocicletas tipo enduro con destino a "Aguas Frescas", un sitio montañoso no habitado. En determinado momento de la tarde, ambos se separaron y el joven perdió contacto con su acompañante.

    Debido a la escasa señal telefónica y a la llegada de la noche, el otro motociclista no logró encontrarlo y decidió regresar para alertar a los familiares sobre su desaparición.

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    Tras una intensa búsqueda, personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica y el Grupo GERAS llegaron hasta la zona donde encontraron el cuerpo de Carvajal junto a su motocicleta Mondial.

    Las primeras pericias apuntan a una muerte accidental. De acuerdo con la hipótesis preliminar de los investigadores, el joven circulaba por un terreno irregular cuando habría llegado a una pendiente de más de dos metros y medio que no advirtió. La motocicleta impactó violentamente contra el suelo rocoso y Carvajal fue despedido varios metros.

    Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que el casco protector no estaba colocado al momento del accidente. El elemento de seguridad fue encontrado dentro de una mochila junto con un teléfono celular y otros efectos personales.

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    Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Los resultados de la necropsia serán claves para determinar con precisión la causa de muerte y establecer el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

    La investigación es encabezada por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes dispusieron además el secuestro de la motocicleta, el teléfono celular y la mochila de la víctima para avanzar con las actuaciones.

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