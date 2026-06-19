El sanjuanino Darío Barassi protagonizó un blooper en vivo y generó preocupación en el estudio

Darío Barassi volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por una de sus habituales ocurrencias al aire, sino por un inesperado incidente que protagonizó durante una emisión en vivo de Ahora Caigo. El conductor sanjuanino estuvo cerca de sufrir una caída al no advertir el movimiento de una cámara dentro del estudio.

El episodio ocurrió mientras interactuaba con una participante y buscaba sentarse para continuar con una de las dinámicas del programa. En ese momento, una cámara móvil se desplazó por el set y Barassi no la vio venir, por lo que estuvo a punto de impactar contra el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diariodecuyoweb/status/2067954803901186253&partner=&hide_thread=false El insólito blooper de Darío Barassi al tropezarse con una cámara en vivo en su programa: “Casi me muero” pic.twitter.com/TdCP6s460p — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 19, 2026

La situación generó tensión por unos segundos y provocó una reacción inmediata del conductor. “Casi me muero”, exclamó apenas recuperó el equilibrio, despertando risas y alivio entre los participantes y el personal del ciclo.

Fiel a su estilo, el sanjuanino transformó rápidamente el momento incómodo en una escena de humor. Entre bromas con integrantes de la producción y comentarios dirigidos a la participante que tenía enfrente, logró distender el clima y continuar con el programa como si nada hubiera ocurrido.