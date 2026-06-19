    • 19 de junio de 2026 - 09:58

    El sanjuanino Darío Barassi protagonizó un blooper en vivo y generó preocupación en el estudio

    El conductor vivió un momento tenso mientras intentaba sentarse en medio del juego

    Darío Barassi.

    Darío Barassi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Darío Barassi volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por una de sus habituales ocurrencias al aire, sino por un inesperado incidente que protagonizó durante una emisión en vivo de Ahora Caigo. El conductor sanjuanino estuvo cerca de sufrir una caída al no advertir el movimiento de una cámara dentro del estudio.

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    El episodio ocurrió mientras interactuaba con una participante y buscaba sentarse para continuar con una de las dinámicas del programa. En ese momento, una cámara móvil se desplazó por el set y Barassi no la vio venir, por lo que estuvo a punto de impactar contra el equipo.

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    La situación generó tensión por unos segundos y provocó una reacción inmediata del conductor. “Casi me muero”, exclamó apenas recuperó el equilibrio, despertando risas y alivio entre los participantes y el personal del ciclo.

    Fiel a su estilo, el sanjuanino transformó rápidamente el momento incómodo en una escena de humor. Entre bromas con integrantes de la producción y comentarios dirigidos a la participante que tenía enfrente, logró distender el clima y continuar con el programa como si nada hubiera ocurrido.

    Las imágenes del episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron tanto el susto como la espontánea reacción de Barassi, una de las figuras más populares de la televisión argentina.

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