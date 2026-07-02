El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en julio habrá ocho colectas en siete departamentos

El IPHEM dio a conocer el cronograma de trabajo durante este mes por diferentes departamentos y con ocho colectas voluntarias.

El IPHEM dio a conocer el cronograma de colectas de sangre durante el mes de julio.

Ante la baja registrada en donaciones de sangre, el IPHEM saldrá a buscar donantes como suele hacer todos los meses. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia dio a conocer el cronograma para julio que incluirá colectas en siete departamentos. Cabe recordar que en enero, desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre cayeron un 30%.

Las campañas impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de julio en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.

El IPHEM realizará colectas de sangre en 7 departamentos durante julio. (Gentileza) Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente.