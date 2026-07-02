    • 2 de julio de 2026 - 13:12

    El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en julio habrá ocho colectas en siete departamentos

    El IPHEM dio a conocer el cronograma de trabajo durante este mes por diferentes departamentos y con ocho colectas voluntarias.

    El IPHEM dio a conocer el cronograma de colectas de sangre durante el mes de julio.

    El IPHEM dio a conocer el cronograma de colectas de sangre durante el mes de julio.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Ante la baja registrada en donaciones de sangre, el IPHEM saldrá a buscar donantes como suele hacer todos los meses. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia dio a conocer el cronograma para julio que incluirá colectas en siete departamentos. Cabe recordar que en enero, desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre cayeron un 30%.

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    Las campañas impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de julio en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.

    El IPHEM realizar&aacute; colectas de sangre en 7 departamentos durante julio.

    El IPHEM realizará colectas de sangre en 7 departamentos durante julio.

    Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

    Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente.

    Cronograma de las colectas del IPHEM

    Albardón

    • Fecha: viernes 3 de julio.
    • Lugar: Hospital Doctor José Giordano (Calle Domino Faustino Sarmiento s/n).
    • Horario: de 8 a 12.

    Jáchal

    • Fecha: martes 7 y 28 de julio.
    • Lugar: Hospital San Roque, en Jáchal (Ruta Nacional 150).
    • Horario: de 8,30 a 12.

    Caucete

    • Fecha: miércoles 15 de julio.
    • Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital Doctor César Aguilar, en Caucete (Diagonal Sarmiento 42).
    • Horario: de 8 a 12.

    Chimbas

    • Fecha: sábado 18 de julio.
    • Lugar: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Calle Mendoza 601Norte).
    • Horario: de 8 a 12.

    Rivadavia

    • Fecha: miércoles 22 de julio.
    • Lugar: Anexo Libertador Municipalidad de Rivadavia ( Avenida Libertador 5112 Oeste).
    • Horario: 8 a 12.

    Pocito

    • Fecha: viernes 24 de julio.
    • Lugar: Hospital Doctor Federico Cantoni, en Pocito (Avenida Joaquin Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain).
    • Horario: de 8 a 12.

    Angaco

    • Fecha: viernes 31 de julio.
    • Lugar: Centro de jubilados de Angaco, en Angaco (Calle San Martín, entre Nacional y Rawson). Colabora el Hospital Doctor Rizo Esparza.
    • Horario: de 8 a 12.

    Requisitos para ser donante:

    • Tener entre 18 y 65 años.
    • Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
    • Asistir con DNI.
    • Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
    • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

    Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

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