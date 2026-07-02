Solidaridad contra el frío: piden ayuda para armar frazadas destinadas a zonas alejadas de San Juan

Ante la ola polar, la Fundación Solydar lanzó en San Juan la campaña ‘Todos por una frazadita’.

La llegada de la ola polar se hace sentir en toda San Juan, y los sectores más vulnerables son quienes más sufren las consecuencias del frío. Ante esta realidad, Solydar lanzó su tradicional campaña "Todos por una frazadita", una iniciativa que busca movilizar la solidaridad de la comunidad para a familias que viven en las comunas más alejadas.

Esta propuesta apela a la creatividad y al esfuerzo compartido. Desde la organización invitan a todos los "Ángeles Solidarios" de San Juan a sumarse tejiendo cuadritos de lana de 20x20 centímetros. La idea es que, uniendo el aporte de cada sanjuanino, se puedan confeccionar mantas y frazadas completas para paliar las inclemencias del tiempo en los puestos y localidades donde los recursos escasean.

Desde hoy se puede colaborar con la campaña de Solydar. (Gentileza) Un cuadrito, un abrazo contra el frío Desde la fundación explicaron que no es necesario ser un experto en el tejido para colaborar; cualquier persona con ganas de ayudar puede sumar su granito de arena desde casa. Cada cuadrito cuenta y se transforma en parte de un escudo contra las bajas temperaturas.

"Los invitamos a tejer cuadritos de lana de 20x20 para apoyar nuestra campaña y, entre todos, abrigar a niños y familias de zonas alejadas. ¡Dios los bendiga grandemente!", expresó con entusiasmo Susana Mercado, al frente de esta institución, confiando en el corazón solidario de los sanjuaninos.

Además de los cuadrados ya tejidos, la fundación también recibe ovillos de lana para aquellas voluntarias que se encargan de ensamblar y tejer las frazadas finales.