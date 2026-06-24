Hallaron muerta a la niñera desaparecida en Salta: el exnovio de Guadalupe Ramos, detenido

Había desaparecido el domingo, después de llevar a su casa a un nene que cuidaba.

Compartir







Un profundo conmoción genera en la ciudad salteña de Orán el hallazgo del cuerpo sin vida de Guadalupe Ramos, una joven de 19 años que se encontraba desaparecida desde el domingo por la noche.

Guadalupe, quien se desempeñaba como niñera, fue vista por última vez cuando salió de su casa para acompañar a un niño que cuidaba hasta su domicilio. Nunca regresó, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de su familia, vecinos y fuerzas de seguridad.

El cuerpo de la joven fue encontrado durante la madrugada de este miércoles en el fondo de una vivienda ubicada en el barrio Aeroparque, un lugar vinculado al entorno familiar de la víctima. Las autoridades se encuentran trabajando para determinar las causas exactas de la muerte y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el marco de la investigación, la Policía detuvo a un joven que habría mantenido una relación sentimental con Guadalupe (su exnovio). Los investigadores lo consideran el principal sospechoso del caso.

Según fuentes cercanas a la pesquisa, la familia intentó comunicarse con él para obtener información que ayudara a localizar a la joven, sin éxito. Horas más tarde, el sospechoso fue ubicado y detenido. Trascendió que al momento de su aprehensión se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Además, se analizan sus publicaciones en redes sociales y los registros de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de Guadalupe.