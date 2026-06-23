Operativo antidrogas en Pocito: cinco detenidos, cocaína, marihuana y un revólver secuestrado

Un importante operativo antidrogas llevado adelante por el Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego en el departamento Pocito.

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Las medidas judiciales se concretaron este sábado en tres domicilios del barrio Las Pampas , en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes . Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia Federal y contaron con la intervención del fiscal federal Francisco Maldonado, junto a las auxiliares fiscales Mariana Gauto y Carolina Menéndez.

Del procedimiento participaron además brigadas de la Dirección D-5 y efectivos del Grupo Táctico GERAS, quienes desplegaron operativos simultáneos en las viviendas investigadas.

Como resultado, fueron detenidos tres hombres de 52, 42 y 32 años, y dos mujeres de 30 y 32 años , todos señalados en la causa por presunta venta de drogas.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron cerca de 200 gramos de cocaína distribuidos en dosis listas para su comercialización y alrededor de 100 gramos de marihuana . También hallaron plantines y semillas de cannabis. Según estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada supera los 6 millones de pesos .

Además, los efectivos encontraron aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de estupefacientes.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el secuestro de un revólver calibre 38 y 65 cartuchos de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, los cinco detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerán alojados mientras avanzan las actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.