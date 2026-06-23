Operativo antidrogas en Pocito: cinco detenidos, cocaína, marihuana y un revólver secuestrado

Un importante operativo antidrogas llevado adelante por el Departamento Drogas Ilegales de la Policía de San Juan terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego en el departamento Pocito.
Las medidas judiciales se concretaron este sábado en tres domicilios del barrio Las Pampas, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Los allanamientos fueron ordenados por la Justicia Federal y contaron con la intervención del fiscal federal Francisco Maldonado, junto a las auxiliares fiscales Mariana Gauto y Carolina Menéndez.
Del procedimiento participaron además brigadas de la Dirección D-5 y efectivos del Grupo Táctico GERAS, quienes desplegaron operativos simultáneos en las viviendas investigadas.
Como resultado, fueron detenidos tres hombres de 52, 42 y 32 años, y dos mujeres de 30 y 32 años, todos señalados en la causa por presunta venta de drogas.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron cerca de 200 gramos de cocaína distribuidos en dosis listas para su comercialización y alrededor de 100 gramos de marihuana. También hallaron plantines y semillas de cannabis. Según estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada supera los 6 millones de pesos.
Además, los efectivos encontraron aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de estupefacientes.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el secuestro de un revólver calibre 38 y 65 cartuchos de distintos calibres, elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Por disposición del Juzgado Federal interviniente, los cinco detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerán alojados mientras avanzan las actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.