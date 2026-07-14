El ECO dará de baja la app actual y habrá que descargar una nueva

Capital actualiza el ECO y desde el 22 de julio será obligatorio usar la aplicación "SEM Mobile".

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO), anunció una importante actualización en el sistema de Estacionamiento Medido del ejido capitalino. A partir del próximo miércoles 22 de julio de 2026, la actual aplicación "SEM San Juan" dejará de funcionar definitivamente y será reemplazada de manera obligatoria por la nueva plataforma "SEM Mobile".

Según informaron desde la comuna, este cambio se enmarca en el proceso de modernización tecnológica que lleva adelante el municipio, con el objetivo de brindar una herramienta que ofrezca mayor seguridad, estabilidad y una mejor experiencia de uso para los conductores que diariamente transitan por la Ciudad.

Los usuarios no perderán el saldo actual Para llevar tranquilidad a los vecinos, las autoridades del ECO aclararon que no será necesario realizar un nuevo registro. Los usuarios podrán ingresar a "SEM Mobile" con el mismo usuario y contraseña que utilizan habitualmente.

Dato clave: Al realizar la migración, se conservará automáticamente el saldo disponible y todos los datos asociados a la cuenta.

La actual aplicación "SEM San Juan" funcionará con normalidad hasta el martes 21 de julio inclusive. A partir del primer minuto del 22 de julio, el servicio operará únicamente a través de la nueva app.